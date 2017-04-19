Мбаппе снова забил, Монако снова победил

Для «Боруссии» этот четвертьфинал был восьмым в истории, и ранее дортмундцы четырежды преодолевали данный барьер. Однако на этот раз им нужно было совершить подвиг — отыграться после домашних 2:3 на поле «Монако», который в нынешнем сезоне проиграл на «Луи II» только один матч из 27. Особые надежды фаны немецкой команды возлагали на Обамеянга, который забил 7 мячей в 8 поединках нынешней Лиги чемпионов. Но ведь и у монегасков есть свой «забивала». Киллиан Мбаппе в последних 15-ти встречах отличился 15 раз. А в предыдущих трех играх ЛЧ, когда выходил в старте, юный вундеркинд забил 4 гола. Так что кроме созидания, подопечным Томаса Тухеля нужно было думать и о разрушении — Фалькао ведь тоже оказался в основе.

Матч, как и неделю назад, начался с опозданием. Но если в Дортмунде из-за теракта поединок начали позже на 20 часов, то в этот раз встречу отложили на 5 минут «из-за позднего прибытия одной из команд». Подозреваем, это было связано с повышенными мерами безопасности. И как оказалось, главным действующим лицом стал Бенжамен Менди, пропустивший первый матч из-за дисквалификации. Уже на 3-й минуте защитник подключился к атаке и нанес плотный удар от линии штрафной. Роман Бюрки отбил мяч перед собой, чем тут же воспользовался Мбаппе, в касание пробивший под штангу. Положение дортмундцев стало аховым: им нужно было забивать уже три гола Но ведь и забить им не давали! «Монако» не владел мячом, предпочитая играть на контратаках, однако лучший шанс гости получили после стандарта. Нури Шахин пробил со штрафного и угодил в штангу. И тут же последовал ответ: Менди разогнал еще одну атаку — Лемар навесил с фланга, и Фалькао в прыжке головой поразил ворота. Тухель пошел ва-банк, заменив Дурма на Усмана Дембеле, однако дивидендов до перерыва это не принесло. Кагава был незаметен, Обамеянг отметился лишь парой офсайдов.

На вторую половину игры задача «Боруссии» не изменилась: для начала забить три гола и не пропустить. Поэтому команда перешла на схему «4-3-3». Что тут же принесло результат: Дембеле выдал сольный проход по флангу и навесил в центр штрафной. А там Марко Ройс классно попал по мячу, с лёта пробив точно в девятку. Однако хозяева тут же дали понять, что это было всего лишь недоразумением. Большего они не позволяли — хотя мяч и был у футболистов соперника, моментов те не могли создать. А чуть позже случилось то, что по-французски звучит как «дежавю», буквально - «однажды виденное». Лукаш Пищек отдал неточный пас в середине поля — с этого началась комбинация первой игры, когда «Монако» забил третий гол. Точно такая же ошибка поляка привела и к третьему мячу в Монако: Лемар воспользовался «подарком» и вывел на удар Жермена, который не провел на поле и минуты (заменил Мбаппе). Тот уверенно «похоронил» надежды «Боруссии»: три гола за девять минут отыграть можно, но только не на поле нынешнего «Монако». Итак, самый «молодой» участник четвертьфинала прошел в 1/2. С нетерпением ждем жеребьевки!



«Монако» - «Боруссия Д» - 3:1

Килиан Мбаппе, 3, Фалькао, 17, Валере Жермен, 81 - Марко Ройс, 48

«Монако»: Даниель Субашич, Альмами Туре, Бернарду Силва (Андреа Раджи, '90), Бенжамен Менди, Жемерсон, Камил Глик, Жоау Моутинью, Фалькао (Набиль Дирар, '67), Тома Лемар, Тьемуа Бакайоко, Килиан Мбаппе (Валере Жермен, '81).

«Боруссия Д»: Лукаш Пищек, Нури Шахин (Марсель Шмельцер, '46), Маттиас Гинтер, Рафаэль Геррейру, Сократис Папастатопулос, Роман Бюрки (Кристиан Пулишич, '72), Марко Ройс, Эрик Дурм (Усман Дембеле, '27), Шинджи Кагава, Юлиан Вайгл, Пьер-Эмерик Обамеянг.