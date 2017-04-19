ГЕНИНСОН: «На матч Динамо – Шахтер продано уже больше 25 тыс. билетов»

В первые полчаса вся тактика Барсы сводилась к тому, чтобы подставится под соперника, сразу же уп...

скучные нули..

Ок. Спасибо за напутсвие. И сделай отдолжение: убейся об стену. Так будет лучше

Барса сыграла на ноль - редкий случай

Удовольствия мало, Барса разочаровала...

Монако уничтожает борусию

я тебя поздравляю! Реал реально красавцы, заслужили! Барса в жопе, можешь уже выдохнуть.

сказали бы и орали бы во все глотки, если бы такой момент был возле ворот Барсы. Орали бы, что су...

Для полного удовольствия нужно, чтобы Юве на последней минуте забил)))