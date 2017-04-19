ГЕНИНСОН: «На матч Динамо – Шахтер продано уже больше 25 тыс. билетов»

Президент украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Шахтера», которое состоится в пятницу, 21 апреля.
«Мы общаемся с обоими клубами, оба клуба работают со своими болельщиками. Это будет наше местное «Эль-Класико». Сейчас отставание «Динамо» от «Шахтера» достаточно большое, но если киевляне выиграют, то оно сократиться, а потом будет еще одна очная ставка.
В матче будет очень жаркая борьба, как на поле, так и на трибунах. Продано уже больше 25 тысяч билетов, мы это знаем, мы контролируем ситуацию. С нашей стороны были написаны письма, как на клубы, так и в администрацию города с просьбой предоставить самые лучшие меры безопасности на игре», – сказал Генинсон.
Источник — Xsport
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