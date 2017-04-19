Мбаппе – первый, кто забил в двух матчах 1/8 и 1/4 в первом сезоне ЛЧ

18-летний нападающий «Монако» Киллиан Мбаппе отличился в первом тайме поединка 1/4 финала против «Боруссии Д» и стал первым футболистом, который забивал голы в каждом матче плей-офф своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.
Также Мбаппе стал самым молодым футболистом, который отличился в обоих матчах четвертьфинальной стадии.
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