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Мбаппе – первый, кто забил в двух матчах 1/8 и 1/4 в первом сезоне ЛЧ

Форвард «Монако» продолжает бить рекорды главного клубного турнира Старого Света

  • 19.04.2017 22:53
  • 975 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Монако. Килиан Мбаппе
© ФК Монако. Килиан Мбаппе

18-летний нападающий «Монако» Киллиан Мбаппе отличился в первом тайме поединка 1/4 финала против «Боруссии Д» и стал первым футболистом, который забивал голы в каждом матче плей-офф своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.

Также Мбаппе стал самым молодым футболистом, который отличился в обоих матчах четвертьфинальной стадии.

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Комментарии
    RomarioUA
      RomarioUA, 19.04.2017 23:14
    +2
    Дорожает не по дням, а по часам
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    ssg75
    online
      ssg75, 19.04.2017 23:21
    0
    Это просто какой то Киллер
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