Мбаппе – первый, кто забил в двух матчах 1/8 и 1/4 в первом сезоне ЛЧ

18-летний нападающий «Монако» Киллиан Мбаппе отличился в первом тайме поединка 1/4 финала против «Боруссии Д» и стал первым футболистом, который забивал голы в каждом матче плей-офф своего дебютного сезона в Лиге чемпионов.

Также Мбаппе стал самым молодым футболистом, который отличился в обоих матчах четвертьфинальной стадии.