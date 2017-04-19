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Чуда не случилось: Ювентус вышел в полуфинал Лиги чемпионов

«Старая Синьора» отстояла ничью на «Камп Ноу»

  • 19.04.2017 23:36
  • 2565 просмотров
  • 31 комментария
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twitter.com/juventusfc
© twitter.com/juventusfc

Массимилиано Аллегри хоть и говорил перед игрой о том, что, возможно, немного видоизменит тактику в ответном матче с «Барселоной», ничего не стал менять. На поле стадиона «Ноу Камп» вышли те же игроки, которые начинали встречу в Турине. А вот Луис Энрике произвел пару замен и изменил схему игры в обороне, выставив четыре защитника, вместо схемы с тремя центральными в первом матче. Не оказалось в заявке провалившего первую игру Матье, а Маскерано занял место на скамейке запасных. Вместо них появились с первых минут Хорди Альба и отбывший дисквалификацию Бускетс, которого занял привычную позицию в центре.

Стартового натиска, как в поединке с ПСЖ, у «Барселоны» не вышло. «Ювентус» с первых минут дал понять, что не приехал на «Ноу Камп» удерживать добытое на «Ювентус Стэдиум» преимущество. При первой возможности «Старая Синьора» переходила в быстрые контратаки, которые разгоняли Дибала в центре и Куардадо по флангу, а Игуаин был готов завершать на острие атаки. В обороне гости действовали компактно, не давая атакующему три «Барселоны» свободное пространство для маневра. Суарес долгое время вообще находился на голодном пайке, а когда мяч получали Месси и Неймар перед ними сразу же появлялось минимум два оппонента.

Чтобы создавать хоть какую-то остроту, каталонцы принялись обстреливать ворота Буффона издали. Но Ракитичу и Месси не хватало точности, а еще в одном моменте гостей выручил нестареющий  Буффон. После «выстрела» Месси из-за штрафной Джанлуиджи в падении отбил мяч перед собой, а добивание у аргентинца не получилось. 

По большому счету у каталонцев не получалось ничего из того, что они планировали. Ни победного настроя, ни быстрого гола, ни лавины атак болельщики «Барселоны» в исполнении своих любимцев не увидели. Подопечные Аллегри здорово разобрали сильные стороны соперника и не давали «Барсе» проявлять свои сильные стороны, благодаря которым был сокрушен ПСЖ.

Ничего особо не изменилось и во втором тайме. В его дебюте мог забить Куардадо, но мяч после удара хавбека «Ювентуса» пролетел рядом со штангой. Месси после стеночки с Неймаром ответил ударом с линии штрафной в касание – выше ворот. Не попал он в створ ворот и с достаточно перспективного штрафного, и после ошибки Буффона на выходе после розыгрыша углового. После скидки Месси нужно было попасть в пустые ворота с нескольких метров, но аргентинец направил мяч выше ворот. Это был не день Месси, и не день «Барселоны».

Такие матчи, как с ПСЖ, случаются один раз на много лет, но не два раза подряд. Команде Луиса Энрике нужно было не дать себя избить в первом матче, а не ставить все на кон в ответной игре. Фантастику нельзя поставить на поток – «Ювентус» сохранил свои ворота в неприкосновенности и заслуженно прошел в полуфинал.

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч.

«Барселона» - «Ювентус» - 0:0
 
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Серхи Роберто (Хавьер Маскерано, '78), Хорди Альба, Андрес Иниеста, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Иван Ракитич (Пако Алькасер, '58)
 
«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Пауло Дибала (Андреа Барцальи, '75), Даниэль Алвеш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Гонсало Игуаин (Квадво Асамоа, '88), Хуан Куадрадо (Марио Лемина, '84), Миралем Пьянич, Сами Хедира, Марио Манджукич
 
Предупреждения: Андрес Иниеста, 41. Неймар, 44. - Джорджио Кьеллини, 57. Сами Хедира, 64. 
 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 19.04.2017 23:56
    -2
    igor_986, 19.04.2017 23:54
    viktor112007, 19.04.2017 23:39
    вылетели заслуженно. тренер у Барсы днище, уже в который раз говорю. тактики 0, постоянно выезжает за счет МСН.а в данном матче Барса просрала столько моментов, что на 2-3 игры спокойно хватит
    на каких 2-3 игры? Тотальное владение и удары с за пределов штрафной или в небо, сейвы Буффона помните ... и я нет, в этом матче.

    ахах, и что это меняет? я же и говорю что кучу моментов просрали. один Месси мог трешку ложить, но или выше, или мимо постоянно
    Ссылка
    karaim2011
      karaim2011, 20.04.2017 00:00
    +1
    d1mas2016, 19.04.2017 23:53
    [quote karaim2011, 19.04.2017 23:51]D1maS2016, 19.04.2017 23:44

    Пффф! При чем сдесь страна?При том что я в ней живу идиот.

    Знаки препинания творят чудеса, но для этого надо их хоть иногда использовать))
    А то из этого я понял что ты идиот, и живешь в этой стране.
    Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный или там 1+1, что им запрещено ТК Футболом транслирывать матчи ЛЧ. Это будет сродни полоумию.
    А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ.
    Ссылка
    karaim2011
      karaim2011, 20.04.2017 00:00
    0
    toli0808, 19.04.2017 23:56
    ManUtd, 19.04.2017 23:38
    Потом правда начали играть, а не симулировать
    ================
    Во шо начали играть???

    В салочки)))
    Ссылка
    karaim2011
      karaim2011, 20.04.2017 00:00
    0
    toli0808, 19.04.2017 23:56
    ManUtd, 19.04.2017 23:38
    Потом правда начали играть, а не симулировать
    ================
    Во шо начали играть???

    В салочки)))
    Ссылка
    Vlad Od
      Vlad Od, 20.04.2017 00:05
    +1
    Барса уже не та. Потенциал есть. Но реализация никудышняя. Месси на мой взгляд вообще дно.Вся проблема барсы, как я считаю, что она застряла в прошлом. Они пытаются играть в "тики-таку"; но все команды давно к ней уже привыкли. Щас в моде силовой футбол, как у Баварии и Реала. А катание мяча и тонкие передачи без Пепе не получаются.
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    igor_986
      igor_986, 20.04.2017 00:06
    +2
    viktor112007, 19.04.2017 23:56
    igor_986, 19.04.2017 23:54
    viktor112007, 19.04.2017 23:39 вылетели заслуженно. тренер у Барсы днище, уже в который раз говорю. тактики 0, постоянно выезжает за счет МСН.а в данном матче Барса просрала столько моментов, что на 2-3 игры спокойно хватит на каких 2-3 игры? Тотальное владение и удары с за пределов штрафной или в небо, сейвы Буффона помните ... и я нет, в этом матче.

    ахах, и что это меняет? я же и говорю что кучу моментов просрали. один Месси мог трешку ложить, но или выше, или мимо постоянно

    не было не чего кроме тотального владения мячем. А если считать любой удар в сторону ворот что он мог залететь, то такая логика железная. Один удар в створ. А по чему, да потому что не чего не дали сделать - с далека бей а дальше пройти не смогли
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    toli0808
    online
      toli0808, 20.04.2017 00:10
    -1
    karaim2011, 20.04.2017 00:00
    =======================
    Я забы...
    Что я тут был уже много лет назад
    Ссылка
    Хрюн Моржов
    Хрюн Моржов, 20.04.2017 00:17
    +3
    Как же приятно, когда Барселона пролетает!
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    hater of haters
      hater of haters, 20.04.2017 00:22
    +4
    1 удар в створ - о чём тут можно говорить
    Барсе что-то светило бы только в случае использования своих полумоментов. И то, если бы все звёзды так сошлись.
    Юве заслуженно проходят дальше, полностью переиграв Энрике в обоих матчах. Особенно в глаза бросалась обреченность в этих навесах/забросах... Кого они там пытались переиграть в штрафной: Кьеллини, Бонуччи и других мощных и высокорослых гавриков?
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    d1mas2016
      d1mas2016, 20.04.2017 00:37
    -1
    karaim2011, 20.04.2017 00:00
    d1mas2016, 19.04.2017 23:53
    [quote karaim2011, 19.04.2017 23:51]D1maS2016, 19.04.2017 23:44 Пффф! При чем сдесь страна?При том что я в ней живу идиот.

    Знаки препинания творят чудеса, но для этого надо их хоть иногда использовать))А то из этого я понял что ты идиот, и живешь в этой стране.Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный или там 1+1, что им запрещено ТК Футболом транслирывать матчи ЛЧ. Это будет сродни полоумию.А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ.

    ТО ,что ты дибил и я тебе не расписал все как для туговатого салоеда, -отдельное извинение!Может я и идиот ,что тут живу,но так случилось ,что уехать и бросить семью из-за укропии я не могу. то что ты без знаков препинания не видишь по интонации кому было написано - "идиот"- чувак ты просто много сала жрешь и твой череп заполняется этим гавном.
    "А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." ---ты вообще читал мой пост кретин ?
    Я живу в усраине а не на " домбасТВ" . Это первое.
    Второе это вот это :"ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." Бросай сало жрать ,-я не написал письмо в "ТК Футбол" !
    Третье "Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный " ты действительно Дебил с большой буквы ,если увидел в моем тексте обиду ! Слей сало из мозгов обидчевый
    Ссылка
    d1mas2016
      d1mas2016, 20.04.2017 00:38
    0
    karaim2011, 20.04.2017 00:00
    d1mas2016, 19.04.2017 23:53
    [quote karaim2011, 19.04.2017 23:51]D1maS2016, 19.04.2017 23:44 Пффф! При чем сдесь страна?При том что я в ней живу идиот.

    Знаки препинания творят чудеса, но для этого надо их хоть иногда использовать))А то из этого я понял что ты идиот, и живешь в этой стране.Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный или там 1+1, что им запрещено ТК Футболом транслирывать матчи ЛЧ. Это будет сродни полоумию.А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ.

    ТО ,что ты дибил и я тебе не расписал все как для туговатого салоеда, -отдельное извинение!Может я и идиот ,что тут живу,но так случилось ,что уехать и бросить семью из-за укропии я не могу. то что ты без знаков препинания не видишь по интонации кому было написано - "идиот"- чувак ты просто много сала жрешь и твой череп заполняется этим гавном.
    "А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." ---ты вообще читал мой пост кретин ?
    Я живу в усраине а не на " домбасТВ" . Это первое.
    Второе это вот это :"ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." Бросай сало жрать ,-я не написал письмо в "ТК Футбол" !
    Третье "Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный " ты действительно Дебил с большой буквы ,если увидел в моем тексте обиду ! Слей сало из мозгов обидчевый
    Ссылка
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