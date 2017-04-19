Чуда не случилось: Ювентус вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри хоть и говорил перед игрой о том, что, возможно, немного видоизменит тактику в ответном матче с «Барселоной», ничего не стал менять. На поле стадиона «Ноу Камп» вышли те же игроки, которые начинали встречу в Турине. А вот Луис Энрике произвел пару замен и изменил схему игры в обороне, выставив четыре защитника, вместо схемы с тремя центральными в первом матче. Не оказалось в заявке провалившего первую игру Матье, а Маскерано занял место на скамейке запасных. Вместо них появились с первых минут Хорди Альба и отбывший дисквалификацию Бускетс, которого занял привычную позицию в центре.
Стартового натиска, как в поединке с ПСЖ, у «Барселоны» не вышло. «Ювентус» с первых минут дал понять, что не приехал на «Ноу Камп» удерживать добытое на «Ювентус Стэдиум» преимущество. При первой возможности «Старая Синьора» переходила в быстрые контратаки, которые разгоняли Дибала в центре и Куардадо по флангу, а Игуаин был готов завершать на острие атаки. В обороне гости действовали компактно, не давая атакующему три «Барселоны» свободное пространство для маневра. Суарес долгое время вообще находился на голодном пайке, а когда мяч получали Месси и Неймар перед ними сразу же появлялось минимум два оппонента.
Чтобы создавать хоть какую-то остроту, каталонцы принялись обстреливать ворота Буффона издали. Но Ракитичу и Месси не хватало точности, а еще в одном моменте гостей выручил нестареющий Буффон. После «выстрела» Месси из-за штрафной Джанлуиджи в падении отбил мяч перед собой, а добивание у аргентинца не получилось.
По большому счету у каталонцев не получалось ничего из того, что они планировали. Ни победного настроя, ни быстрого гола, ни лавины атак болельщики «Барселоны» в исполнении своих любимцев не увидели. Подопечные Аллегри здорово разобрали сильные стороны соперника и не давали «Барсе» проявлять свои сильные стороны, благодаря которым был сокрушен ПСЖ.
Ничего особо не изменилось и во втором тайме. В его дебюте мог забить Куардадо, но мяч после удара хавбека «Ювентуса» пролетел рядом со штангой. Месси после стеночки с Неймаром ответил ударом с линии штрафной в касание – выше ворот. Не попал он в створ ворот и с достаточно перспективного штрафного, и после ошибки Буффона на выходе после розыгрыша углового. После скидки Месси нужно было попасть в пустые ворота с нескольких метров, но аргентинец направил мяч выше ворот. Это был не день Месси, и не день «Барселоны».
Такие матчи, как с ПСЖ, случаются один раз на много лет, но не два раза подряд. Команде Луиса Энрике нужно было не дать себя избить в первом матче, а не ставить все на кон в ответной игре. Фантастику нельзя поставить на поток – «Ювентус» сохранил свои ворота в неприкосновенности и заслуженно прошел в полуфинал.
Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч.
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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вылетели заслуженно. тренер у Барсы днище, уже в который раз говорю. тактики 0, постоянно выезжает за счет МСН.а в данном матче Барса просрала столько моментов, что на 2-3 игры спокойно хватит
на каких 2-3 игры? Тотальное владение и удары с за пределов штрафной или в небо, сейвы Буффона помните ... и я нет, в этом матче.
ахах, и что это меняет? я же и говорю что кучу моментов просрали. один Месси мог трешку ложить, но или выше, или мимо постоянно
Пффф! При чем сдесь страна?При том что я в ней живу идиот.
Знаки препинания творят чудеса, но для этого надо их хоть иногда использовать))
А то из этого я понял что ты идиот, и живешь в этой стране.
Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный или там 1+1, что им запрещено ТК Футболом транслирывать матчи ЛЧ. Это будет сродни полоумию.
А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ.
Потом правда начали играть, а не симулировать
================
Во шо начали играть???
В салочки)))
Потом правда начали играть, а не симулировать
================
Во шо начали играть???
В салочки)))
viktor112007, 19.04.2017 23:39 вылетели заслуженно. тренер у Барсы днище, уже в который раз говорю. тактики 0, постоянно выезжает за счет МСН.а в данном матче Барса просрала столько моментов, что на 2-3 игры спокойно хватит на каких 2-3 игры? Тотальное владение и удары с за пределов штрафной или в небо, сейвы Буффона помните ... и я нет, в этом матче.
ахах, и что это меняет? я же и говорю что кучу моментов просрали. один Месси мог трешку ложить, но или выше, или мимо постоянно
не было не чего кроме тотального владения мячем. А если считать любой удар в сторону ворот что он мог залететь, то такая логика железная. Один удар в створ. А по чему, да потому что не чего не дали сделать - с далека бей а дальше пройти не смогли
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Я забы...
Что я тут был уже много лет назад
Барсе что-то светило бы только в случае использования своих полумоментов. И то, если бы все звёзды так сошлись.
Юве заслуженно проходят дальше, полностью переиграв Энрике в обоих матчах. Особенно в глаза бросалась обреченность в этих навесах/забросах... Кого они там пытались переиграть в штрафной: Кьеллини, Бонуччи и других мощных и высокорослых гавриков?
[quote karaim2011, 19.04.2017 23:51]D1maS2016, 19.04.2017 23:44 Пффф! При чем сдесь страна?При том что я в ней живу идиот.
Знаки препинания творят чудеса, но для этого надо их хоть иногда использовать))А то из этого я понял что ты идиот, и живешь в этой стране.Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный или там 1+1, что им запрещено ТК Футболом транслирывать матчи ЛЧ. Это будет сродни полоумию.А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ.
ТО ,что ты дибил и я тебе не расписал все как для туговатого салоеда, -отдельное извинение!Может я и идиот ,что тут живу,но так случилось ,что уехать и бросить семью из-за укропии я не могу. то что ты без знаков препинания не видишь по интонации кому было написано - "идиот"- чувак ты просто много сала жрешь и твой череп заполняется этим гавном.
"А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." ---ты вообще читал мой пост кретин ?
Я живу в усраине а не на " домбасТВ" . Это первое.
Второе это вот это :"ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." Бросай сало жрать ,-я не написал письмо в "ТК Футбол" !
Третье "Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный " ты действительно Дебил с большой буквы ,если увидел в моем тексте обиду ! Слей сало из мозгов обидчевый
[quote karaim2011, 19.04.2017 23:51]D1maS2016, 19.04.2017 23:44 Пффф! При чем сдесь страна?При том что я в ней живу идиот.
Знаки препинания творят чудеса, но для этого надо их хоть иногда использовать))А то из этого я понял что ты идиот, и живешь в этой стране.Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный или там 1+1, что им запрещено ТК Футболом транслирывать матчи ЛЧ. Это будет сродни полоумию.А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ.
ТО ,что ты дибил и я тебе не расписал все как для туговатого салоеда, -отдельное извинение!Может я и идиот ,что тут живу,но так случилось ,что уехать и бросить семью из-за укропии я не могу. то что ты без знаков препинания не видишь по интонации кому было написано - "идиот"- чувак ты просто много сала жрешь и твой череп заполняется этим гавном.
"А насколько я знаю ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." ---ты вообще читал мой пост кретин ?
Я живу в усраине а не на " домбасТВ" . Это первое.
Второе это вот это :"ТК Футбол не гос организация, так что пиши письма на домбасТВ." Бросай сало жрать ,-я не написал письмо в "ТК Футбол" !
Третье "Я тоже в ней живу, но не вижу сенса обижатся на первый национальный " ты действительно Дебил с большой буквы ,если увидел в моем тексте обиду ! Слей сало из мозгов обидчевый
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