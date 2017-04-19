Чуда не случилось: Ювентус вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Массимилиано Аллегри хоть и говорил перед игрой о том, что, возможно, немного видоизменит тактику в ответном матче с «Барселоной», ничего не стал менять. На поле стадиона «Ноу Камп» вышли те же игроки, которые начинали встречу в Турине. А вот Луис Энрике произвел пару замен и изменил схему игры в обороне, выставив четыре защитника, вместо схемы с тремя центральными в первом матче. Не оказалось в заявке провалившего первую игру Матье, а Маскерано занял место на скамейке запасных. Вместо них появились с первых минут Хорди Альба и отбывший дисквалификацию Бускетс, которого занял привычную позицию в центре.

Стартового натиска, как в поединке с ПСЖ, у «Барселоны» не вышло. «Ювентус» с первых минут дал понять, что не приехал на «Ноу Камп» удерживать добытое на «Ювентус Стэдиум» преимущество. При первой возможности «Старая Синьора» переходила в быстрые контратаки, которые разгоняли Дибала в центре и Куардадо по флангу, а Игуаин был готов завершать на острие атаки. В обороне гости действовали компактно, не давая атакующему три «Барселоны» свободное пространство для маневра. Суарес долгое время вообще находился на голодном пайке, а когда мяч получали Месси и Неймар перед ними сразу же появлялось минимум два оппонента.

Чтобы создавать хоть какую-то остроту, каталонцы принялись обстреливать ворота Буффона издали. Но Ракитичу и Месси не хватало точности, а еще в одном моменте гостей выручил нестареющий Буффон. После «выстрела» Месси из-за штрафной Джанлуиджи в падении отбил мяч перед собой, а добивание у аргентинца не получилось.

По большому счету у каталонцев не получалось ничего из того, что они планировали. Ни победного настроя, ни быстрого гола, ни лавины атак болельщики «Барселоны» в исполнении своих любимцев не увидели. Подопечные Аллегри здорово разобрали сильные стороны соперника и не давали «Барсе» проявлять свои сильные стороны, благодаря которым был сокрушен ПСЖ.

Ничего особо не изменилось и во втором тайме. В его дебюте мог забить Куардадо, но мяч после удара хавбека «Ювентуса» пролетел рядом со штангой. Месси после стеночки с Неймаром ответил ударом с линии штрафной в касание – выше ворот. Не попал он в створ ворот и с достаточно перспективного штрафного, и после ошибки Буффона на выходе после розыгрыша углового. После скидки Месси нужно было попасть в пустые ворота с нескольких метров, но аргентинец направил мяч выше ворот. Это был не день Месси, и не день «Барселоны».

Такие матчи, как с ПСЖ, случаются один раз на много лет, но не два раза подряд. Команде Луиса Энрике нужно было не дать себя избить в первом матче, а не ставить все на кон в ответной игре. Фантастику нельзя поставить на поток – «Ювентус» сохранил свои ворота в неприкосновенности и заслуженно прошел в полуфинал.

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Ответный матч.

«Барселона» - «Ювентус» - 0:0

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Серхи Роберто (Хавьер Маскерано, '78), Хорди Альба, Андрес Иниеста, Серхио Бускетс, Лионель Месси, Луис Суарес, Неймар, Иван Ракитич (Пако Алькасер, '58)

«Ювентус»: Джанлуиджи Буффон, Алекс Сандро, Пауло Дибала (Андреа Барцальи, '75), Даниэль Алвеш, Джорджио Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Гонсало Игуаин (Квадво Асамоа, '88), Хуан Куадрадо (Марио Лемина, '84), Миралем Пьянич, Сами Хедира, Марио Манджукич

Предупреждения: Андрес Иниеста, 41. Неймар, 44. - Джорджио Кьеллини, 57. Сами Хедира, 64.