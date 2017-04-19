ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «Все клубы должны определиться с инфраструктурой»

И.о. генерального директора «Карпат» Юрий Дячук-Ставицкий выразил мнение о некоторых нюансах организации и проведения матчей УПЛ.

«Всем клубам необходимо дать год или два, скажем так, испытательного срока. За это время они должны будут привести к единому знаменателю инфраструктуру: кто-то сделает подогрев, кто-то окончательно определится в вопросе с арендой стадиона на длительный срок. И уже по прошествии этого времени требовать со всех одинаково.

Как, скажите мне, «Олимпик» может нормально выступать в чемпионате, когда он шесть своих домашних матчей проводит на шести разных стадионах, которые находятся в разных городах. Это комедия какая-то или же чемпионат области, а может – ЖЭКа? Так не должно быть. Все команды должны быть привязаны к определенному городу и определенному стадиону. А со стороны Премьер-лиги и Федерации футбола Украины клубам должна быть оказана помощь в решении этих вопросов. Тот же «Олимпик» не обязан играть то в Киеве, то в Черкассах, то в Сумах. Это не нормально. Клуб в таких условиях не может развиваться, он не может находить своего болельщика, страдает и команда.

Можно собраться представителям всех клубов и совместно рассмотреть все вопросы, связанные с привязкой команд к городам. «Карпаты» играют на «Арене-Львов№, «Шахтер» – на «Металлисте», «Динамо» проводит свои матчи на «Олимпийском», «Заря» играет в Запорожье, «Сталь» – в Днепре. Можно и нужно определиться. К примеру, в Ровно нет стадиона, зато клуб в перспективе будет строить новую или же будет модернизировать домашнюю арену. На это у него отведено два года, ну а пока он может проводить свои домашние матчи в Тернополе», – сказал Дячук-Ставицкий.