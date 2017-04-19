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Начало поединка Монако – Боруссия Д отложено на 5 минут

Команды несвоевременно прибыли на стадион

  • 19.04.2017 21:30
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bild.de
© bild.de

Начало ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия Д» отложено на 5 минут.

Причиной задержки является позднее прибытие немецкой команды на стадион. Перед стадионом полиция остановила клубный транспорт «Боруссии Д» и задержала команду на 22 минуты без объяснения причин.

Напомним, первая встреча команд была перенесена на один день из-за взрывов возле клубного автобуса немецкой команды.

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