Начало поединка Монако – Боруссия Д отложено на 5 минут

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Начало ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Боруссия Д» отложено на 5 минут. Причиной задержки является позднее прибытие немецкой команды на стадион. Перед стадионом полиция остановила клубный транспорт «Боруссии Д» и задержала команду на 22 минуты без объяснения причин. Напомним, первая встреча команд была перенесена на один день из-за взрывов возле клубного автобуса немецкой команды.

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