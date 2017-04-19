УЕФА условно исключил Лион и Бешикташ из еврокубков

Французский «Лион» и турецкий «Бешикташ» условно отстранены от участия в клубных турнирах под эгидой УЕФА сроком на один сезон с испытательным сроком в два года. Оба клуба оштрафованы на 100 тысяч евро.

Напомним, в прошлый четверг болельщики французского клуба выбежали на поле «Стад де Лион» за 15 минут до начала поединка, из-за чего встречу 1/4 Лиги Европы пришлось отложить на 45 минут. Сообщалось, что фаны «Лиона» испугались турецких болельщиков, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.

«Ответственность за беспорядки на стадионе несут болельщики обоих клубов», - говорится в заявлении УЕФА.