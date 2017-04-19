Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

УЕФА условно исключил Лион и Бешикташ из еврокубков

Срок дисквалификации – один сезон с испытательным сроком в два года

  • 19.04.2017 21:03
  • 2040 просмотров
  • 3 комментария
Метки
УЕФА условно исключил Лион и Бешикташ из еврокубков

Французский «Лион» и турецкий «Бешикташ» условно отстранены от участия в клубных турнирах под эгидой УЕФА сроком на один сезон с испытательным сроком в два года. Оба клуба оштрафованы на 100 тысяч евро.

Напомним, в прошлый четверг болельщики французского клуба выбежали на поле «Стад де Лион» за 15 минут до начала поединка, из-за чего встречу 1/4 Лиги Европы пришлось отложить на 45 минут. Сообщалось, что фаны «Лиона» испугались турецких болельщиков, которые бросали пиротехнику с верхних рядов.

«Ответственность за беспорядки на стадионе несут болельщики обоих клубов», - говорится в заявлении УЕФА.

Источник — УЕФА

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 19.04.2017 21:11
    +6
    почему же болельщики ОБОИХ клубов? Руководство Лиона да, а причем тут болельщики? Давайте начнем в этих умников из УЕФА швырять петарды, а когда они начнут убегать, скажем что они ТОЖЕ виноваты. Как в басне: "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать"
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 19.04.2017 21:17
    -2
    ще є апеляційні інстанції... Там будуть оскарження.
    Ссылка
    Brian10
      Brian10, 19.04.2017 21:48
    +2
    Виноваты турки, а попало французам. УЕФА как всегда, вместо тогочтобы разобраться в ситуации, наказывают всех подряд.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.