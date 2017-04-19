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МАРКЕВИЧ: «Нужно вводить видеоповторы, не вижу другого выхода»

Специалист поделился мнением о скандальном судействе матча 1/4 финала ЛЧ «Реал» «Бавария» – 4:2

  • 19.04.2017 20:17
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ФК Металлист. Мирон Маркевич
© ФК Металлист. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич поддержал идею введения видеоповторов в футболе.

«Анчелотти сказал после матча, что нужны видеоповторы. Я также другого выхода не вижу. От судей очень многое зависит. Им нужна техническая помощь. Только сделать это надо грамотно – чтобы избежать ощутимых пауз в игре. ФИФА нужно над этим поработать», – сказал Маркевич.

Также бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» поделился впечатлениями от самой игры.

«Относительно вчерашнего матча, то трудно сказать, прошла бы «Бавария» в полуфинал или нет, если бы не судейские огрехи. Оба соперника – топ-клубы, их шансы были равны. Но лично мне более импозантно выглядела «Бавария», – добавил Мирон Богданович.

Источник — Футбол 24

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