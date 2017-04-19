МАРКЕВИЧ: «Нужно вводить видеоповторы, не вижу другого выхода»

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич поддержал идею введения видеоповторов в футболе.
«Анчелотти сказал после матча, что нужны видеоповторы. Я также другого выхода не вижу. От судей очень многое зависит. Им нужна техническая помощь. Только сделать это надо грамотно – чтобы избежать ощутимых пауз в игре. ФИФА нужно над этим поработать», – сказал Маркевич.
Также бывший тренер «Днепра» и «Металлиста» поделился впечатлениями от самой игры.
«Относительно вчерашнего матча, то трудно сказать, прошла бы «Бавария» в полуфинал или нет, если бы не судейские огрехи. Оба соперника – топ-клубы, их шансы были равны. Но лично мне более импозантно выглядела «Бавария», – добавил Мирон Богданович.
Источник — Футбол 24
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.