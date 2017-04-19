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Черноморец проведет домашний поединок с Динамо на НСК Олимпийский

«Моряки» не успевают подготовить газон одесского стадиона

  • 19.04.2017 19:46
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ZN.ua. НСК «Олимпийский»
© ZN.ua. НСК «Олимпийский»

Поединок  27-го тура «Черноморец» – «Динамо» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Матч пройдет 30 апреля, начало в 19:30.

Сообщается, что «Динамо» поддержало инициативу одесской команды, руководство которой предложило провести матч в столице. В свою очередь, поединок 32-го тура «Динамо» – «Черноморец» пройдет в Одессе. К тому времени «моряки» обещают подготовить газон стадиона «Черноморец».

Источник — Футбол 24

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