Черноморец проведет домашний поединок с Динамо на НСК Олимпийский

Поединок 27-го тура «Черноморец» – «Динамо» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Матч пройдет 30 апреля, начало в 19:30.
Сообщается, что «Динамо» поддержало инициативу одесской команды, руководство которой предложило провести матч в столице. В свою очередь, поединок 32-го тура «Динамо» – «Черноморец» пройдет в Одессе. К тому времени «моряки» обещают подготовить газон стадиона «Черноморец».
Источник — Футбол 24
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