ГЕНИНСОН: «Если Олимпик выйдет в ЛЕ, будет играть на стадионе Динамо»

Глава украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о переезде «Олимпика» на стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского.

«Премьер-лига вела переговоры с «Ареной Львов», где был проведен один из матчей. По поводу Черкасс: попробовали играть, но там и поле не готово, и болельщики «Олимпик» не приняли.

В принципе, это та команда, которая базируется в Киеве, и им удобнее играть в Киеве. Есть договоренности между двумя президентами, что предоставляют поле для игры, и если «Олимпик» пробьется в Лигу Европы, то стадион «Динамо» им. Лобановского уже будет для них домашним на долгое время», – сказал Генинсон.