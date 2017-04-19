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ГЕНИНСОН: «Если Олимпик выйдет в ЛЕ, будет играть на стадионе Динамо»

Президент УПЛ – о перспективах донецкой команды

  • 19.04.2017 19:28
  • 300 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Владимир Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

Глава украинской Премьер-лиги Владимир Генинсон рассказал о переезде «Олимпика» на стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского.

«Премьер-лига вела переговоры с «Ареной Львов», где был проведен один из матчей. По поводу Черкасс: попробовали играть, но там и поле не готово, и болельщики «Олимпик» не приняли.

В принципе, это та команда, которая базируется в Киеве, и им удобнее играть в Киеве. Есть договоренности между двумя президентами, что предоставляют поле для игры, и если «Олимпик» пробьется в Лигу Европы, то стадион «Динамо» им. Лобановского уже будет для них домашним на долгое время», – сказал Генинсон.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Аликантер
    online
      Аликантер, 19.04.2017 20:01
    +1
    А в Сумах нельзя сделать праздник?Или в городе где ни разу не было европейского футбола и будет по 20 тыщ на матче стимула играть нет?Нет.Надо в Киеве где Олимпик и нафиг никому не нужен.На пустом стадионе наверное интересней...
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    Анатолий Чорнобук
    online
      Анатолий Чорнобук, 19.04.2017 20:25
    +1
    А дома нехай грає...
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