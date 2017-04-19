МЮ предложит Эррере контракт на 120 тыс. фунтов в неделю

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен предложить Андеру Эррере новый контракт.

Действующее соглашение испанского хавбека с клубом истекает следующим летом, но руководство «Красных дьяволов» намерено начать переговоры уже сейчас. Эррера стал ключевым игроком команды после прихода Жозе Моуриньо, и португальский наставник хочет продлить контракт с игроком. Сообщается, что клуб готов платить испанцу 120 тысяч фунтов неделю.

Напомним, Андер Эррера перебрался в МЮ из «Атлетика» летом 2014-го за 29 млн фунтов. С тех пор он сыграл 113 поединков за английский клуб, забив 15 мячей.