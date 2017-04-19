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Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

Полузащитник был отстранен от футбола на два года за употребление кокаина

  • 19.04.2017 18:55
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  • 1 комментария
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ТАСС. Роман Еременко
© ТАСС. Роман Еременко
Финский полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.
 
«Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в CAS уже подана», - сказал Прокопец.
 
18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. Причиной санкций стала положительная допинг-проба 29-летнего футболиста, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА; в ней был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА, юрисдикционные органы Союза, однако, оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию Еременко, но при этом с 30-летнего игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.
 
Напомним, ранее Роман стал первым киевским динамовцем с опытом игры в итальянской серии «А», и первым легионером из Финляндии. В Лиге Европы-2010/11 Еременко стал лучшим ассистентом соревнования. Всего за три года выступлений в «Динамо» Еременко сыграл в 127 матчах и забил 7 голов, стал чемпионом Украины и дважды обладателем Суперкубка. 

Источник — ТАСС

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Комментарии
    maverik_fo
    online
      maverik_fo, 19.04.2017 18:56
    0
    Возомнил себя утырок Марадоной))
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