Еременко подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о дисквалификации

Финский полузащитник ЦСКА Роман Еременко подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его двухлетней дисквалификации. Об этом сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы игрока.

«Мы получили полный текст решения УЕФА. Жалоба в CAS уже подана», - сказал Прокопец.

18 ноября 2016 года Еременко был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности. Причиной санкций стала положительная допинг-проба 29-летнего футболиста, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов между немецким «Байером» и ЦСКА; в ней был найден кокаин. Футболист подал апелляцию в УЕФА, юрисдикционные органы Союза, однако, оставили в силе двухлетнюю дисквалификацию Еременко, но при этом с 30-летнего игрока было снято полное отстранение от деятельности в футболе.

Напомним, ранее Роман стал первым киевским динамовцем с опытом игры в итальянской серии «А», и первым легионером из Финляндии. В Лиге Европы-2010/11 Еременко стал лучшим ассистентом соревнования. Всего за три года выступлений в «Динамо» Еременко сыграл в 127 матчах и забил 7 голов, стал чемпионом Украины и дважды обладателем Суперкубка.