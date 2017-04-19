В поединке 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0. Четвертый гол команды забил 25-летний хавбек Диего Демме, для которого мяч стал первым в карьере на таком уровне. Однако в момент, когда игрок бил головой, защитник ногой нанес ему травму, выбив зуб:
Источник — Sport.ua
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Главное, чтоб он был не суеверным)))
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