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ВИДЕО ДНЯ. Забил гол, но при этом потерял зуб

Футболисту «РБ Лейпциг» выбили зуб ногой

  • 19.04.2017 18:33
  • 557 просмотров
  • 1 комментария
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bundesliga.com. Диего Демме
© bundesliga.com. Диего Демме

В поединке 29-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» разгромил «Фрайбург» со счетом 4:0. Четвертый гол команды забил 25-летний хавбек Диего Демме, для которого мяч стал первым в карьере на таком уровне. Однако в момент, когда игрок бил головой, защитник ногой нанес ему травму, выбив зуб:

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    scooterok
    online
      scooterok, 19.04.2017 19:05
    0
    Первый гол - первый зуб!
    Главное, чтоб он был не суеверным)))
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