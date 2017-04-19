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Массимо Мирабелли стал спортивным директором Милана

Функционер также будет выполнять роль технического директора клуба

  • 19.04.2017 18:18
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Метки
ФК Милан. Массимо Мирабелли
© ФК Милан. Массимо Мирабелли

47-летний Массимо Мирабелли назначен спортивным директором итальянского «Милана». Ранее специалист работал в скаутской службе «Интера».

Напомним, 13-го апреля китайский бизнесмен Ли Йонхон возглавил Rossoneri Sport Investment Lux, таким образом полностью завершив свою покупку «Милана», став во главе клуба, и является его президентом. 

Источник — ФК Милан

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