Массимо Мирабелли стал спортивным директором Милана

Красная за подкат в мяч + гол с оффсайда = Реал в 1/2 ЛЧ

Плюс есть еще такое понятие как силовая борьба, в большей степени разрешена правилами, как тут бы...

Люди, нагадайте мені... А коли останній раз перегравали матч???