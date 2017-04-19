Игроки московского Локомотива помогли пострадавшим в ДТП

Футболисты московского «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан оказали первую помощь пострадавшим в ДТП на трассе М2. Инцидент произошел еще в воскресенье, когда «железнодорожники» возвращались из Тулы с матча 23-го тура чемпионата России против местного «Арсенала» (3:0), однако известно о нем стало только в среду.

Основная часть команды отправилась в столицу на автобусе, а Фарфан, Ари и его бразильский физиотерапевт Эдсон поехали с водителем на легковой машине.

Игроки задержались у стадиона для раздачи автографов болельщикам, а наставник «Локо» Юрий Семин к тому же выделил участникам игры выходной. Минутах в пятнадцати езды от областного центра спортсмены увидели аварию: два автомобиля, за рулем одного из которых находилась беременная женщина, угодили в лобовое столкновение.

«Удар был такой силы, что из машины вывалились вещи. Видимо, семья ехала из супермаркета, продукты были разбросаны по асфальту, — рассказал Ари. — Первой мыслью было помочь. Выскочили вчетвером. Женщина в шоке, мы ее освободили из кресла, вывели мужа и ребенка. Слава богу, никто не пострадал».

Как сообщил бразилец, от капота второй машины практически ничего не осталось.

«Думали, что человек в ней уже мертв. Жуткое зрелище! — поделился эмоциями форвард. — Затем повалил дым. Эдсон проверил пульс: парень оказался живой. Тогда мы достали железку, попытались отжать дверь. В это время вокруг уже толпились люди, но никто не помогал, только смотрели. Видимо, ждали полицию. Действовать пришлось быстро, боялись, что авто загорится в любую минуту. Когда открыли дверь, я вытащил парня за руки. А Фарфан постелил на землю свою куртку, чтобы водитель не промок».

По словам Ари, футболисты оставались на месте еще полчаса — пока не приехали полицейские. Только после этого они продолжили путь в Москву.

Наставник «Локо» Юрий Семин пояснил, что в клубе изначально не хотели афишировать историю, чтобы «не поднимать лишний шум». Руководством также не предполагается какое-либо поощрение игроков за их героический поступок.

«Для чего отмечать людей, которые просто поступили, как им подсказала жизнь? Они ведь сделали это не для того, чтобы их как-то отметили, — Ари и Фарфан совершили этот поступок по причине чисто человеческих отношений, существующих везде, вне зависимости от национальности. Произошла сложная ситуация у других людей, и они помогли. Не вижу здесь никакой необходимости их как-то отмечать», — констатировал Семин.