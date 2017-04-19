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Михаэль БАЛЛАК: «Матч Реал – Бавария нужно переиграть»

Легендарный немецкий футболист возмущен судейством в поединке Лиги чемпионов

  • 19.04.2017 16:43
  • 1258 просмотров
  • 5 комментария
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Sports.ru. Михаэль Баллак
© Sports.ru. Михаэль Баллак

Экс-футболист сборной Германии и нескольких топ-клубов Михаэль Баллак был возмущен судействои во вчерашней встрече Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». В своем Твиттере он сперва возмутился красной карточкой: «Скандал!!! Никакой красной не было».
 



Затем: «Следующий скандал!!! Метровый офсайд! Это ли не переигровка?»
 



 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    karaim2011
    karaim2011, 19.04.2017 17:12
    +2
    Я только за! Только с видеоповторами и желательно без судий!
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 19.04.2017 17:12
    +3
    ну-ну... кожен 2-й матч так можна перегравати! особливо Барса-ПСЖ! Хоча погоджусь, що суддя вкрав шанс на загальну перемогу у німців!
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    zhevaua
      zhevaua, 19.04.2017 17:18
    +1
    Миша, ау, тебе ли не знать что переигровка не возможна! Только 1 раз УЕФА сделает переигровку и уже все начнут оспаривать результаты и требовать переигровок.
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    scooterok
    online
      scooterok, 19.04.2017 17:28
    +1
    Тогда и Барселона - ПСЖ нужно переигрывать)
    А, если по сути, нужно с арбитрами работать, и назначать на важные матчи лучших!
    Вся вина лежит на ФИФА и УЕФА которые выдают лицензии таким горе судьям.
    Кашаи нужно было забрать лицензию УЕФА еще после матча Украина - Англия!
    Не можете, не умеете, не знаете, тогда не жлобтесь, а ставьте по еще одному фланговому арбитру.
    Чтоб с каждой стороны было по арбитру, а не так как сейчас один бегает с одной стороны пол поля, второй с другой стороны.
    А судьи за воротами как по мне бестолковы, им там делать нечего...
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    scooterok
    online
      scooterok, 19.04.2017 17:32
    0
    karaim2011, 19.04.2017 17:12
    Я только за! Только с видеоповторами и желательно без судий!
    Видеоповторы убьют дух футбола, его динамику.
    Наилучший вариант я предложил выше.
    Почему одни судьи видят всё до мелочей, а вторые закрывают глаза?
    Они что, сделаны из другой кожи или это парни с детского двора?
    Есть школа профессиональных судей, там над ними должны работать специалисты.
    В итоге наказывать штрафами, вплоть до аннулирования статуса арбитра ФИФА.
    Пусть Кашаи в Венгрии так судит, там болельщики его быстрее научат)
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