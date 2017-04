Михаэль БАЛЛАК: «Матч Реал – Бавария нужно переиграть»

Экс-футболист сборной Германии и нескольких топ-клубов Михаэль Баллак был возмущен судействои во вчерашней встрече Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». В своем Твиттере он сперва возмутился красной карточкой: «Скандал!!! Никакой красной не было».



Затем: «Следующий скандал!!! Метровый офсайд! Это ли не переигровка?»



Next Scandal!!!! 1 meter offside ‼️ #RMAFCB @FCBayern



Is it actually a rematch now⁉️ 🙈