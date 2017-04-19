Михаэль БАЛЛАК: «Матч Реал – Бавария нужно переиграть»

Экс-футболист сборной Германии и нескольких топ-клубов Михаэль Баллак был возмущен судействои во вчерашней встрече Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и мюнхенской «Баварией». В своем Твиттере он сперва возмутился красной карточкой: «Скандал!!! Никакой красной не было».
Scandalllll !! Never a red card 🛑 ‼️#RMAFCB #UCL @ChampionsLeague— Michael Ballack (@Ballack) April 18, 2017
Затем: «Следующий скандал!!! Метровый офсайд! Это ли не переигровка?»
Next Scandal!!!! 1 meter offside ‼️ #RMAFCB @FCBayern— Michael Ballack (@Ballack) April 18, 2017
Is it actually a rematch now⁉️ 🙈
Источник — Sport.ua
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А, если по сути, нужно с арбитрами работать, и назначать на важные матчи лучших!
Вся вина лежит на ФИФА и УЕФА которые выдают лицензии таким горе судьям.
Кашаи нужно было забрать лицензию УЕФА еще после матча Украина - Англия!
Не можете, не умеете, не знаете, тогда не жлобтесь, а ставьте по еще одному фланговому арбитру.
Чтоб с каждой стороны было по арбитру, а не так как сейчас один бегает с одной стороны пол поля, второй с другой стороны.
А судьи за воротами как по мне бестолковы, им там делать нечего...
Наилучший вариант я предложил выше.
Почему одни судьи видят всё до мелочей, а вторые закрывают глаза?
Они что, сделаны из другой кожи или это парни с детского двора?
Есть школа профессиональных судей, там над ними должны работать специалисты.
В итоге наказывать штрафами, вплоть до аннулирования статуса арбитра ФИФА.
Пусть Кашаи в Венгрии так судит, там болельщики его быстрее научат)
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