На Динамо — Шахтер продано 25 тысяч билетов

Тогда и Барселона - ПСЖ нужно переигрывать)А, если по сути, нужно с арбитрами работать, и назнача...

Видеоповторы убьют дух футбола, его динамику.Наилучший вариант я предложил выше.Почему одни судьи...

"... дончане провели в Ворзеле очередную сессию...", а я почему-то думал, что у них тре...

Ворзель, это возле донецка?

Ворзель, это возле донецка?

Ворзель, это возле донецка?

вы уроды !не обливайте грязью наш шахтер

вы уроды !не обливайте грязью наш шахтер