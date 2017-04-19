На Динамо — Шахтер продано 25 тысяч билетов

На центральный матч 26 тура чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтер» продано более 25 тысяч билетов.
Изначально матч между киевлянами и «горняками» должен был состоятся в субботу, 22 апреля, но был перенесен на пятницу, 21 апреля.
Поединок пройдет на НСК «Олимпийский». Начало в 20:00.
Выиграть билеты на украинский «классико» можно, приняв участие в розыгрыше от Sport.ua.
Поединок пройдет на НСК «Олимпийский». Начало в 20:00.
Выиграть билеты на украинский «классико» можно, приняв участие в розыгрыше от Sport.ua.
Источник — Xsport
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