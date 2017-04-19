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На Динамо — Шахтер продано 25 тысяч билетов

Поединок состоится в пятницу, 21 апреля. Начало в 20:00

  • 19.04.2017 16:38
  • 488 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Динамомания. Поле НСК Олимпийский готово принять украинский классико
© Динамомания. Поле НСК Олимпийский готово принять украинский классико
На центральный матч 26 тура чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтер» продано более 25 тысяч билетов.
 
Изначально матч между киевлянами и «горняками» должен был состоятся в субботу, 22 апреля, но был перенесен на пятницу, 21 апреля.

Поединок пройдет на НСК «Олимпийский». Начало в 20:00.

Выиграть билеты на украинский «классико» можно, приняв участие в розыгрыше от Sport.ua.

Источник — Xsport

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Комментарии
    Евгений Еременко
      Евгений Еременко, 19.04.2017 16:51
    -1
    и вы туда же про перенос?))
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    John Jumriday
      John Jumriday, 19.04.2017 17:13
    +2
    25 штук из 70 - маловато как для олимпийского и такого матча
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 19.04.2017 17:14
    0
    Евгений Еременко, 19.04.2017 16:51
    и вы туда же про перенос?))
    дивно, що не згадали про весілля...
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 19.04.2017 17:14
    -1
    John Jumriday, 19.04.2017 17:13
    25 штук из 70 - маловато как для олимпийского и такого матча
    ...турнірної мотивації нема!
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