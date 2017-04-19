Игорь ШУХОВЦЕВ: «Не верю, что чемпионская интрига может возродиться»

Команду Паулу Фонсеки можно поздравлять с чемпионством.

«Для чемпионской гонки одиннадцать очков - слишком большой разрыв», - считает Игорь Шуховцев.

В то же время он не стал исключать, что «Заря» еще сможет вмешаться в борьбу за второе место, хотя отставание команды Юрия Вернидуба от «Динамо» и того больше – 14 очков.

«С одной стороны, вопрос вроде бы закрыт, но если посмотреть на ситуацию с другой стороны - ничего исключать нельзя. Случиться в футболе может всякое. В процентном отношении разделил бы шансы как 70 на 30», - отметил Шуховцев.