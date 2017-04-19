Адеринсон ЭСЕОЛА: «Кучук построил в Стали хорошую команду»

Нападающий кропивницкой «Звезды» Адеринсола Эсеола, в интервью клубной пресс—службе, дал оценку поединку с «Волынью» (0:1), вспоминил свой нереализованный момент, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка со «Сталью».

— Дэрин, какое настроение у команды?

— Не особо. Вся команда разочарована поражением в Луцке. Ощущение, конечно же, отрицательные. Мы проиграли справедливо, здесь нечего говорить.

— Как ты считаешь, почему «Звезда» уступила?

— Мы не реализовали свои моменты, один из которых не использовал я. Лучане же имели одну возможность и воспользовались ею. Мы настраивались на поединок, разобрали игру соперника, но воплотить задуманное на поле не смогли.

— Вспомни свой нереализованный шанс.

— Да, постоянно прокручиваю в голове этот момент. Пожалуй, принял неправильное решение. Хотя целился в ворота, пробивал уже по пустой цели в одно касание. Хотел сыграть как лучше, а получилось все с точностью до наоборот.

— Почему тебе никак не удается отличиться в футболке кропивничан?

— Не знаю, честно говоря. Видимо, все же, через небольшое количество моментов. Уже действительно хочется поскорее открыть счет забитым мячам в «Звезде».

— Возможно, ты еще не совсем адаптировался к Премьер-лиге?

— Я бы не сказал, что уровень Первой лиги настолько отличается от элитного дивизиона. Не хватает какой-то хладнокровия или везения, поэтому и никак не могу забить.

— Как оцениваешь следующего соперника — каменскую «Сталь»?

— Знаю многих игроков этой команды, как и тренера. Видно, что Леонид Кучук сейчас построил очень хорошую команду. Будет сложный поединок в Днепре, впрочем, как и все остальные. Мне будет очень интересно сыграть против Каменске. Тем более, что в матче второго круга я не участвовал. Тогда мы уступили 0:3 и теперь хотим взять реванш. И кроме того, нам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в Луцке.