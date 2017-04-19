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Адеринсон ЭСЕОЛА: «Кучук построил в Стали хорошую команду»

Форвард «Звезды» — о предстоящем матче против «Стали»

  • 19.04.2017 15:50
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fczirka.com.ua. Адеринсон Эсеола
© fczirka.com.ua. Адеринсон Эсеола

Нападающий кропивницкой «Звезды» Адеринсола Эсеола, в интервью клубной пресс—службе, дал оценку поединку с «Волынью» (0:1), вспоминил свой нереализованный момент, а также поделился ожиданиями от предстоящего поединка со «Сталью».

— Дэрин, какое настроение у команды?
— Не особо. Вся команда разочарована поражением в Луцке. Ощущение, конечно же, отрицательные. Мы проиграли справедливо, здесь нечего говорить.

— Как ты считаешь, почему «Звезда» уступила?
— Мы не реализовали свои моменты, один из которых не использовал я. Лучане же имели одну возможность и воспользовались ею. Мы настраивались на поединок, разобрали игру соперника, но воплотить задуманное на поле не смогли.

— Вспомни свой нереализованный шанс.
— Да, постоянно прокручиваю в голове этот момент. Пожалуй, принял неправильное решение. Хотя целился в ворота, пробивал уже по пустой цели в одно касание. Хотел сыграть как лучше, а получилось все с точностью до наоборот.

— Почему тебе никак не удается отличиться в футболке кропивничан?
— Не знаю, честно говоря. Видимо, все же, через небольшое количество моментов. Уже действительно хочется поскорее открыть счет забитым мячам в «Звезде».

— Возможно, ты еще не совсем адаптировался к Премьер-лиге?
— Я бы не сказал, что уровень Первой лиги настолько отличается от элитного дивизиона. Не хватает какой-то хладнокровия или везения, поэтому и никак не могу забить.

— Как оцениваешь следующего соперника — каменскую «Сталь»?
— Знаю многих игроков этой команды, как и тренера. Видно, что Леонид Кучук сейчас построил очень хорошую команду. Будет сложный поединок в Днепре, впрочем, как и все остальные. Мне будет очень интересно сыграть против Каменске. Тем более, что в матче второго круга я не участвовал. Тогда мы уступили 0:3 и теперь хотим взять реванш. И кроме того, нам нужно реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в Луцке. 

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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