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Агент Ракицкого: «Ярослав хочет играть в топ-чемпионате»

Представитель игрока считает, что в Англии Ракицкий сможет реализовать свои амбиции

  • 19.04.2017 15:37
  • 462 просмотров
  • 4 комментария
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shakhtar.com. Ярослав Ракицкий
© shakhtar.com. Ярослав Ракицкий

Представитель защитника «Шахтера» и сборной Украины – Максим Дудченко рассказал о желании своего подопечного поиграть на более высоком уровне.

«Сейчас Ярослав горит желанием подтвердить свой высокий уровень в топ-чемпионате. Например, в английской Премьер-лиге, где он получит настоящий вызов для самого себя и сможет реализовать свои амбиции».

«Турция? Маловероятно, что кто-то из клубов турецкой Суперлиги сможет удовлетворить финансовые аппетиты донецкого Шахтера», - сказал Дудченко. 

Источник — Football.ua

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Комментарии
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 19.04.2017 15:40
    -1
    В топ - чємпіонатє ДНР ?!
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    ihateyoubaby
      ihateyoubaby, 19.04.2017 15:45
    0
    там столько денег не дадут.
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 19.04.2017 15:47
    0
    Хотел
    Ссылка
    LembergWestUkraine
    online
      LembergWestUkraine, 19.04.2017 15:53
    +1
    І шо єтот данєцкій парєнь к гєйропєйцам паєдет, нє скрєпно както

    Він для укр чемпіонату слабенький, яка Англія?!
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