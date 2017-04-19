Агент Ракицкого: «Ярослав хочет играть в топ-чемпионате»

Представитель защитника «Шахтера» и сборной Украины – Максим Дудченко рассказал о желании своего подопечного поиграть на более высоком уровне.
«Сейчас Ярослав горит желанием подтвердить свой высокий уровень в топ-чемпионате. Например, в английской Премьер-лиге, где он получит настоящий вызов для самого себя и сможет реализовать свои амбиции».
«Турция? Маловероятно, что кто-то из клубов турецкой Суперлиги сможет удовлетворить финансовые аппетиты донецкого Шахтера», - сказал Дудченко.
Источник — Football.ua
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Він для укр чемпіонату слабенький, яка Англія?!
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