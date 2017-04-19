Американский сенатор призвал лишить Россию ЧМ-2018

Американский сенатор Ричард Блюменталь планирует отправить в ФИФА официальное письмо с просьбой лишить Россию права принимать чемпионат мира – 2018. Он отметил, что причиной данного решения стал ряд политических решений России по Сирии.

«Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

Право проведения чемпионата мира — больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго», — передает слова сенатора News 8.

Ранее стало известно, что США хотят провести чемпионат мира по футболу.