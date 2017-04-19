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Американский сенатор призвал лишить Россию ЧМ-2018

Ричард Блюменталь отправит официальное письмо в ФИФА

  • 19.04.2017 14:41
  • 705 просмотров
  • 5 комментария
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Американский сенатор призвал лишить Россию ЧМ-2018
Американский сенатор Ричард Блюменталь планирует отправить в ФИФА официальное письмо с просьбой лишить Россию права принимать чемпионат мира – 2018. Он отметил, что причиной данного решения стал ряд политических решений России по Сирии.
 
«Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.
 
Право проведения чемпионата мира — больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго», — передает слова сенатора News 8.
 
Ранее стало известно, что США хотят провести чемпионат мира по футболу.
 

Источник — Газета.ru

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Комментарии
    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 19.04.2017 14:46
    +2
    Я ЗА!!!!! СЛАВА УКРАЇНІ! смерть москалям!"
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    Oleg_Yurchenko
      Oleg_Yurchenko, 19.04.2017 15:00
    0
    Да ладно! Хоть бы получилось. ФИФА кипятком обоссалось после того, как США катком прошлись по коррупционерам, так что все может быть
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    zac76
      zac76, 19.04.2017 15:03
    +1
    ...посмотрим...
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    thebestfarmer
      thebestfarmer, 19.04.2017 15:27
    +1
    надіюсь до того часу расєя прикаже довго жити
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    Crusaider
      Crusaider, 19.04.2017 15:33
    0
    Нарешті!
    Смерть російським окупантам України!
    Гітлер=Путин.
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