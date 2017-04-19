Криштиану РОНАЛДУ: «Прошу болельщиков не освистывать меня»

После матча против «Баварии» (4:2) нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обратился к болельщикам.
– Я прошу болельщиков не освистывать меня, – говорит Криштиану Роналду. – Я всегда делаю все возможное, чтобы помочь «Реалу». Всегда настроен положительно и рад, что забил три мяча. Надеюсь, в итоге нам удастся выиграть Лигу чемпионов еще раз.
Источник — Sport.ua
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