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Криштиану РОНАЛДУ: «Прошу болельщиков не освистывать меня»

Нападающий «Реала» надеется, что его команда выиграет Лигу чемпионов второй год кряду

  • 19.04.2017 14:17
  • 427 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Реал Мадрид
© ФК Реал Мадрид
После матча против «Баварии» (4:2) нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду обратился к болельщикам.
 
– Я прошу болельщиков не освистывать меня, – говорит Криштиану Роналду. – Я всегда делаю все возможное, чтобы помочь «Реалу». Всегда настроен положительно и рад, что забил три мяча. Надеюсь, в итоге нам удастся выиграть Лигу чемпионов еще раз.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
    online
      Jeck, 19.04.2017 14:24
    0
    Як виграєте, якщо дальше Кашаї не буде ?
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