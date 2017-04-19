Шахтер готовится к матчу с Динамо в Ворзеле

«Шахтер» продолжает подготовку к центральному поединку 26-го тура Премьер-лиги Украины против киевского «Динамо».
Утром 19 апреля дончане провели в Ворзеле очередную сессию, состоявшую из разминки и отработки тактических элементов. В концовке, разделившись на три команды, футболисты сыграли мини-турнир на половине поля. Травмированный Иван Ордец продолжает восстанавливаться, занимаясь под присмотром физиотерапевтов. Вратарь Олег Кудрик, полузащитник Вячеслав Танковский и нападающий Андрей Борячук присоединились к молодежному составу «горняков», где будут готовиться к встрече со сверстниками из «Динамо».
Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится 21 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 20:00.
Источник — ФК Шахтер
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