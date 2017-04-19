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Нойер выбыл до конца сезона

Восстановление голкипера «Баварии» займет восемь недель

  • 19.04.2017 14:04
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ФК Бавария. Мануэль Нойер
© ФК Бавария. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя на длительный срок. По словам, исполнительного директора мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге, восстановление голкипера после перелома ноги займет восемь недель.

Таким образом, в нынешнем сезоне он больше не сыграет. Также под вопросом его участие в составе сборной Германии в Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдет в России.

Нойер получил травму в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4). 

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