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Fotospor: Галатасарай предлагает Хачериди 3-летний контракт

Украинский защитник может перебраться в Турцию

  • 19.04.2017 13:45
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ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
Турецкий «Галатасарай» всерьез намерен заполучить в свои ряды защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Евгения Хачериди. На трансфер 29-летнего футболиста «Сарай» готов потратить около 7 миллионов евро и предлагает Хачериди 3-летний контракт, сообщает турецкое издание Fotospor.
 
Судьба скандального футболиста должна разрешиться в ближайшие 10 дней. Кроме того, итальянская пресса пишет об интересе к Хачериди со стороны двух итальянских клубов, названия которых не упоминаются. Ранее сам Хачериди заявлял о своем желании перейти в более сильный чемпионат.
 

Источник — Sport.ua

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