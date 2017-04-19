Андрей ШЕВЧЕНКО: «В матче с Мальтой попробуем новую тактику»

Матчи Лиги чемпионов, центральная игра чемпионата страны, встреча с наставниками клубов УПЛ, подготовка к поединку с Финляндией — вопросов к главному тренеру национальной сборной Украины Андрею Шевченко за последнее время накопилось немало…

— Андрей Николаевич, вы были на матче «Барселона»— ПСЖ. Снова собираетесь на «Камп Ноу»?

— Нет, на этот раз не поеду. Буду смотреть дома.

— Значит, чуда ждать не стоит?

— Все может быть (улыбается). «Барселона очень хорошо играет дома — мы это прекрасно знаем. Другое дело, что «Ювентус» — очень опытная команда, и в этой игре каталонцам будет намного сложнее ликвидировать преимущество гостей. Для этого нужно будет провести просто идеальный поединок и не пропустить.

— Коллектив из Турина в нынешнем сезоне может замахнуться на победу в Лиге чемпионов?

— У «Юве» сбалансированная команда с квалифицированными исполнителями, а покупка Гонсало Игуаина за огромные по меркам итальянского футбола деньги только подтверждает, что в клубе ставят задачу выиграть серьезный трофей.

— Итальянские тренеры снова начинают диктовать моду в европейском футболе. Вы согласны?

— В Италии всегда была хорошая школа, и меня это совсем не удивляет. Там очень хорошо подготовленные специалисты.

— С одним из них, Антонио Конте, скоро сможет встретиться группа наших наставников. Стажировка в «Челси»— ваша инициатива?

— Да, мы решили, что такой визит пойдет на пользу тренерам ФФУ. Правда, насколько мне известно, не у всех есть британские визы, поэтому визит в Лондон, возможно, будет отложен на какое-то время. Важно, чтобы наставники юношеских сборных побывали там в полном составе.

— Вы часто общаетесь с Конте?

— Нечасто. Но когда я приезжаю к Синим на стадион или на базу, мы иногда можем выпить кофе. Сейчас у команды напряженный график в чемпионате Англии, поэтому не вижу смысла отвлекать тренера от работы.

— Наставник «Челси»— приверженец игры в три защитника, а в Украине сейчас такая схема обретает сумасшедшую популярность. Сборная не планирует попробовать данную структуру игры?

— Почему нет? Любая система напрямую зависит от уровня исполнителей. Наиболее яркий пример — игра в последних матчах киевского «Динамо». Мы видим, как действуют Денис Гармаш и Андрей Ярмоленко, как по-новому раскрылся Николай Морозюк, как поменялась игра опорных полузащитников.

У любой команды должен быть набор тактик, и нам бы тоже хотелось иметь в своем арсенале несколько вариантов ведения игры. Будем исходить из того, на каких футболистов мы сможем рассчитывать, в каком они приедут состоянии.

— Спарринг с Мальтой — отличный повод для эксперимента?

— Действительно, для того, чтобы действовать по новой системе, ее нужно хотя бы один раз наиграть. Так что вы правы — в контрольном поединке можно что-то попробовать. Мы обязаны это сделать, если у нас будут исполнители, которые могут действовать на таких позициях. Раньше ведь у нас такой возможности не было. Был один спарринг, с сербами, но он проходил в конце года, и мы предоставили возможность проявить себя в этом матче всем игрокам, которых вызывали на сбор.

— Вы планируете посетить матч «Динамо»— «Шахтер»?

— Да, собираемся приехать в Киев всем тренерским штабом. Ждем хорошей игры. Как раз будет интересно посмотреть, как динамовцы проявят себя в новой игровой структуре на фоне такого соперника.

— «Динамо»называют фаворитом предстоящей встречи. Вы согласны с таким мнением?

— В подобных поединках нет фаворитов. Я всегда говорил, что эти матчи проводятся без турнирной таблицы. Неважно, какой отрыв и кто в какой форме находился неделю назад. Да, киевляне набрали хороший ход, игра команды в атаке стала намного привлекательнее, но несколько неудачных поединков «Шахтера», в которых он потерял очки, связаны отнюдь не с каким-то спадом. Дело, думаю, в концентрации, которая была немного нарушена. Хотя я могу ошибаться. В любом случае, мы получим много полезной информации.

— Судя по тому, что в судьбе многих наших легионеров почти ничего не меняется, в матче с Финляндией надо будет делать ставку на представителей ведущих клубов Украины?

— К сожалению, вы правы — ситуация не меняется…

— Андрей Николаевич, стала известна дата вашей встречи с наставниками клубов УПЛ. Чего вы ждете от нее?

— Конструктивного диалога и профессионального общения. Такие собрания очень важны. Вопросов много — не только обсуждение календаря матчей на будущий сезон. Я бы хотел, чтобы все тренеры нашли возможность и приехали в Киев 24 апреля. Важно услышать мнение профессионалов по поводу дальнейшего развития нашего клубного футбола. Мне, например, интересна позиция наставников в вопросе арендованных исполнителей. Обязательно у них об этом спрошу.