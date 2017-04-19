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Тьяго АЛЬКАНТАРА: «Хочу, чтобы судили компетентные арбитры»

Полузащитник «Баварии» - о матче против мадридского «Реала» (2:4)

  • 19.04.2017 13:20
  • 593 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Бавария. Тьяго Алькантара
© ФК Бавария. Тьяго Алькантара
После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» с прессой пообщался хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара.
 
- Я не хочу видеоповторы, я хочу, чтобы матчи судили компетентные арбитры, соответствующие уровню турнира, - говорит Алькантара. - Удаление Видаля... У меня нет слов. Это даже не желтая.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    oscarneon
      oscarneon, 19.04.2017 13:22
    0
    а удаление Кучера на 2 минуте, тогда слова были?
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 19.04.2017 14:03
    0
    Даже самый компетентный арбитр при нынешних скоростях в футболе может наделать ошибок. Поэтому только видеоповторы, как в прочих видах спорта, где бывает сложно оценить ситуацию сразу, и где они давно введены.
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