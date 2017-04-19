Тьяго АЛЬКАНТАРА: «Хочу, чтобы судили компетентные арбитры»

После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» с прессой пообщался хавбек «Баварии» Тьяго Алькантара.
- Я не хочу видеоповторы, я хочу, чтобы матчи судили компетентные арбитры, соответствующие уровню турнира, - говорит Алькантара. - Удаление Видаля... У меня нет слов. Это даже не желтая.
Источник — Sport.ua
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