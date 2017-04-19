Тьяго АЛЬКАНТАРА: «Хочу, чтобы судили компетентные арбитры»

Не думаю, шо Кашаи судил предвзято, просто это его уровень. Налажал-то он в обе стороны. Видаля д...

Тело, тебе когда выгодно, ты эту статистику по ударам лепишь к месту и не к месту, а тут начал Гр...

Что оспаривать-то?Может еще пообсуждаем матч в Барсе против ПСЖ?Почему ты меня не пригласил подис...

Пук@н у тебя подгорает жестко. Сядь, глубоко вдохни и приготовься к ответке Барсы.Реал однозначн...

заметь оспорить аргументировано ты не смог, т.к. я прав, вот и перешёл на какую-то бредятину и ли...