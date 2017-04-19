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В Бразилии состоялся самый сексуальный матч в истории футбола

Девушку-лайнсмена предлагают в качестве замены бригады арбитров Виктора Кашшаи

  • 19.04.2017 13:12
  • 4462 просмотров
  • 2 комментария
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В Бразилии состоялся самый сексуальный матч в истории футбола
В Бразилии этой ночью обсуждали не безобразное судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария», а самое сексуальное судейство в истории мирового футбола. В любительской лиге Сан-Пауло появилась девушка-лайнсмен, которая своим видом заставила забыть о футболе многих игроков команд-соперниц.
 
Бразильская модель Денис Буэно с недавнего времени стала обслуживать матчи чемпионата Сан-Пауло, а в недавнем матче вышла на поле в мокрой футболке без нижнего белья. На групповой фото футболисты не могли оторвать взгляда от бразильской модели, которая безошибочно отработала в матче.






 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dimaprog
      dimaprog, 19.04.2017 13:34
    +4
    Третья фотка БОМБА)))
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    Kitkit2000
      Kitkit2000, 19.04.2017 13:49
    +3
    Другая боковая ушла после первого тайма - никто и не заметил
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