В Бразилии состоялся самый сексуальный матч в истории футбола

В Бразилии этой ночью обсуждали не безобразное судейство в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Бавария», а самое сексуальное судейство в истории мирового футбола. В любительской лиге Сан-Пауло появилась девушка-лайнсмен, которая своим видом заставила забыть о футболе многих игроков команд-соперниц.
Бразильская модель Денис Буэно с недавнего времени стала обслуживать матчи чемпионата Сан-Пауло, а в недавнем матче вышла на поле в мокрой футболке без нижнего белья. На групповой фото футболисты не могли оторвать взгляда от бразильской модели, которая безошибочно отработала в матче.
Источник — Sport.ua
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