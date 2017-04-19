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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Такого везения у Барселоны уже не будет»

Украинские футболисты оставили свои прогнозы на ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 19.04.2017 12:59
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ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий
Вчера защитник луганской Зари Эдуард Соболь, защитник немецкого Дармштадта Артем Федецкий и полузащитник греческого ПАОКа Евгений Шахов сделали прогнозы на поединки Лестер — Атлетико и Реал — Бавария. Сегодня предлагаем вашему вниманию их ожидания от матчей Барселона — Ювентус и Монако — Боруссия Д.
 
Барселона — Ювентус. Первый матч — 0:3.
 
Эдуард СОБОЛЬ: «Думаю, больше сказок в нынешней Лиге чемпионов поклонники Барселоны не увидят (улыбается). Ювентус, уверен, не повторит ошибок ПСЖ. Более того, я предвкушаю победу туринцев — 2:1. Каталонцы точно будут идти вперед, даже забьют гол, но Старая Синьора ответит двумя результативными контратаками…»
 
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «По первому матчу могу сказать, что Ювентус однозначно достоин места в полуфинале Лиги чемпионов. Считаю, ответный поединок соперников завершится результативной ничьей — 2:2. Все пройдет по классической схеме: Барселона будет атаковать, а Ювентус — пытаться забить посредством контратак. Впрочем, такого везения, как в матче с ПСЖ, у каталонцев на этот раз не будет. В противном случае я не смогу объяснить произошедшее…»
 
Евгений ШАХОВ: «Футболисты Юве умеют обороняться. Может, они и пропустят, но не так много, как ПСЖ. Ставлю на Барсу — 1:0, но дальше пройдут итальянцы. Мне очень понравилось то, как Ювентус прессинговал в первом матче. У каталонцев, если верить сообщениям в СМИ, что-то происходит внутри команды, и это наверняка сказывается на результатах. Да и скамейки Барселоне, видимо, не хватает. У Реала она точно лучше».
 
Монако — Боруссия Д. Первый матч — 3:2.
 
Эдуард СОБОЛЬ: «Французы хладнокровно сыграли в Германии. Я, честно говоря, и не ожидал, что Монако выиграет на поле Боруссии. Перед ответным поединком монегаски имеют прежде всего психологическое преимущество. Да и по игре они сейчас хороши. Так что попробую предсказать и домашнюю победу подопечных Леонарду Жардима, только на этот раз — 2:1».
 
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Рискну поставить на итоговую победу Боруссии. Думаю, фарт у Монако закончится. В связи с этим можно вспомнить и противостояние французов с Манчестер Сити… Командный класс у монегасков и дортмундцев примерно одинаков, но вот индивидуальное мастерство, как мне кажется, выше у подопечных Томаса Тухеля. Что-то мне подсказывает, что немцы готовы к камбэку. В общем, ставлю на Боруссию — 3:1».
 
Евгений ШАХОВ: «У Монако — молодая команда, но Боруссию она должна пройти. Будет сложно, более того, думаю, что немцы победят со счетом 2:1, но этот результат устроит монегасков. У них большие перспективы — игроки знают, что им делать на поле, чувствуется рука тренера. Но летом им нужно будет сохранить свой состав…»
 

Источник — zbirna.com

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