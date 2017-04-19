Арьен РОББЕН: «Все решил человек со свистком»

После поражения «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Реала» с прессой пообщался хавбек немецкого клуба Арьен Роббен.
– Встречались такие команды – приятно посмотреть, – говорит Роббен. – Все ведущие футболисты на поле. Но исход матча решили ошибки судей в самых важных эпизодах. Не люблю жаловаться на арбитров. В первую очередь, нужно анализировать собственные ошибки, смотреть, что ты сделал не так. Но сегодня судьи ошиблись не один раз, а множество. И это позор. Сам матч обещал стать рекламой футболу, а в итоге все решил человек со свистком.
Источник — ФК Бавария
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По ним претензії не так до кашаї як до бокового. До кашаї питання за червону відалю і по каземіро. Відеоповтори дуже потрібні, дати кожній команді по 3 на гру і питання вирішине. Трансляція збільшиться на 10-15хв, це некритично
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