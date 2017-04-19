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Арьен РОББЕН: «Все решил человек со свистком»

Полузащитник «Баварии» - о матче против «Реала» (2:4)

  • 19.04.2017 12:05
  • 836 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Бавария. Арьен Роббен
© ФК Бавария. Арьен Роббен
После поражения «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Реала» с прессой пообщался хавбек немецкого клуба Арьен Роббен.
 
– Встречались такие команды – приятно посмотреть, – говорит Роббен. – Все ведущие футболисты на поле. Но исход матча решили ошибки судей в самых важных эпизодах. Не люблю жаловаться на арбитров. В первую очередь, нужно анализировать собственные ошибки, смотреть, что ты сделал не так. Но сегодня судьи ошиблись не один раз, а множество. И это позор. Сам матч обещал стать рекламой футболу, а в итоге все решил человек со свистком.
 

Источник — ФК Бавария

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Комментарии
    zhevaua
      zhevaua, 19.04.2017 12:13
    +4
    Интересно как долго старперы в УЕФА будут рогами упираться по поводу видеоповторов. Такое судейство быстрее прикончит "дух игры", чем остановка на 40 секунд.
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    fff
      fff, 19.04.2017 12:13
    +1
    конечно,реал забил второй гол из положения вне игры
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 19.04.2017 12:57
    0
    Хоч я і вболіваю за реал, але 2 голи з офсайда.
    По ним претензії не так до кашаї як до бокового. До кашаї питання за червону відалю і по каземіро. Відеоповтори дуже потрібні, дати кожній команді по 3 на гру і питання вирішине. Трансляція збільшиться на 10-15хв, це некритично
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