Барселона – Ювентус. Анонс

После игры в Турине, где команда Луиса Энрике разгромно уступила «Старой Синьоре», футбольный мир разделился на две половины. Первая свято верит в еще одно чудо от «Барселоны», вторая, покачивая головой и разводя руками, отвечает: «Не в этот раз. Раздел фантастики на втором этаже».

Приблизительно такая же риторика была накануне ответного матча каталонцев с ПСЖ. Тогда задача перед Месси и К была еще сложнее – отыграть фору в четыре мяча, а после гола Кавани в середине второго тайма для прохода в следующий этап нужно было забивать шесть мячей. И «Барселоне» удалось сотворить невероятное, вписав свое имя в историю турнира. Сейчас задача у хозяев равносильная той, что была перед матчем с ПСЖ: на «Камп Ноу» нужно забивать четыре мяча. Или пять – на тот случай, если «Старая Синьора» реализует свой шанс в атаке. А то, что он будет сомневаться не приходиться – уж слишком многое в этом сезоне позволяет оборона «Барсы» своим соперникам.

Может ли команда Луиса Энрике забить четыре мяча на «Камп Ноу»? Безусловно. Способна ли «Барселона» на второй подряд фантастический камбэк? Думается, вряд ли. Все-таки «Ювентус» с лучшей обороной в Европе и великолепным Джанлуиджи Буффоном на последнем рубеже – это все-таки не ПСЖ. Опыта у команды Массимо Аллегри побольше: в отличие от французов, «Ювентус», играя от обороны на «Ноу Камп», не будет перестраивать свою игру. И автобус, сохраняя счет 0:0, «Старая Синьора» тоже не будет ставить у своих ворот. «Ювентус» будет играть в свой футбол, который приносит результат, как в Серии А, так и в Лиге чемпионов.

На выходных в матче с «Пескарой» Массимо Аллегри дал отдохнуть нескольким ведущим исполнителям. Наставник «Ювентуса» понимает, что в матче с «Барселоной» его подопечные должны быть свежими и максимально сконцентрированными. Выводы после фиаско на «Камп Ноу» ПСЖ итальянцы наверняка сделали – и не намерены повторять чужих ошибок.

Под вопросом участие в матче главного героя первой встречи – Паулу Дибала. Аргентинец в матче с «Пескарой» подвернул лодыжку и некоторое время не тренировался. Однако сам Дибала уверяет, что готов на сто процентов и с «Барселоной» точно сыграет. Также не тренировался Клаудио Маркизио, но сообщений о том, что у полузащитника проблемы со здоровьем не было.

Главная кадровая новость для «Барселоны» - возвращение в центр поля отбывшего дисквалификацию Серхио Бускетса. В первой встрече его спокойствия в центре поля очень не хватало команде Луиса Энрике. Также вернулись в основную группу залечившие повреждения Жереми Матье и Арда Туран. Не исключено, что кто-то из них появится на поле с первых минут: чтобы атаковать, атаковать и снова атаковать, как пообещал перед матчем Луис Энрике, нужно иметь надежные тылы.

Луис ЭНРИКЕ, главный тренер «Барселоны»:

«В целом, ситуация очень похожа на матч с ПСЖ. С теоретической точки зрения нам нужно забивать меньше – не четыре гола, а три, если мы хотим сравнять счет по сумме двух матчей. Но я думаю, что у «Ювентуса» моменты обязательно будут, поэтому наша задача – забить пять мячей. Если удастся забить быстрый мяч, атмосфера на «Ноу Камп» приведет ко второму, а третий уже случится сам собой. Нам терять нечего. Вариант только один – атаковать, атаковать и снова атаковать.

Болельщикам хочу сказать: не уходите на 80-й минуте, потому что вы точно пропустите кое-что важное. Это еще один вечер, когда нужно вершить историю.

Массимилиано АЛЛЕГРИ, главный тренер «Ювентуса»:

«Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда атаковать, а когда защищаться. Думаю, «Барселона» за неделю изменилась несильно. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то они будут незначительными».

Ориентировочные составы:

«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Пике, Умтити, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Серхи Роберто, Месси, Неймар, Суарес.

«Ювентус»: Буффон, Дани Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Котировки букмекеров:

На победу «Барселоны» букмекеры в бреднем дают коэффициент 1.5, на «Ювентус» - 6.0. Ничья котируется коэффициентом 4.8. Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.



19 апреля, среда