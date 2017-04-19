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Радамель ФАЛЬКАО: «Понимаем, насколько опасна Боруссия»

Нападающий «Монако» - о предстоящем матче против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов

  • 19.04.2017 11:56
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beritaboladunia.net. Радамель Фалькао
© beritaboladunia.net. Радамель Фалькао
Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» своими ожиданиями от матча поделился нападающий «Монако» Радамель Фалькао.
 
– Мы сделали большой шаг вперед, – говорит Фалькао. – У нас есть преимущество, но мы понимаем, насколько опасна «Боруссия». Предстоящая игра будет совершенно другой. Но мы не должны менять своего отношения. Пока еще ничего не решено, «Монако» должен показать свой футбол.
 

Источник — Sport.ua

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