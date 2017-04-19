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Мирослав СТУПАР: «Объяснений решению Кашшаи нет»

Экс-арбитр ФИФА раскритиковал работу судьи на матче «Реал» – «Бавария» (4:2)

  • 19.04.2017 11:49
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dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар
© dynamo.kiev.ua. Мирослав Ступар

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство матча «Реал» - «Бавария» (4:2). То, что произошло на поле – результат деятельности судейской бригады. По крайней мере, «Бавария» если и должна была проиграть – то явно не так.

- В матче надо отметить два момента. На 84-й минуте Видаль выполнил подкат в стиле Карла-Хайнца Шнеллингера – футболиста сборной Германии середины прошлого тысячелетия. Подкат – чистый. Видаль сыграл в мяч, а судья показал чилийцу желтую карточку. Объяснений решению Кашшаи нет. Четвертый арбитр находился рядом с эпицентром события, ситуация развернулась у него на глазах. Он тоже не отреагировал и не подсказал Кашшаи, - отметил эксперт.

А это – ключевой момент в поединке, ибо игра была острой. «Бавария» проводила, возможно, свой лучший матч за последнее время. «Реал» тоже действовал неплохо, но явно держал в голове счет первой встречи.

Второй момент – на 105-й минуте, когда Роналду забил второй гол после подачи Рамоса. Явный офсайд. Ассистент Кашшаи «проспал» эпизод, ведь он, - эпизод, - не был тонким. Это тоже ключевая ошибка, после которой «Баварии» отыграться было нереально.

Виктор Кашшаи прекрасно понимал ситуацию. Он сглаживал моменты и не давал второй желтой Каземиро и тому же Видалю. Что изменилось на 84-й минуте? Почему Кашшаи придумал второе предупреждение и удаление? Трудно сказать, - подытожил Мирослав Ступар.

Ответный матч 1/4-й финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» завершился победой мадридцев 4:2 в дополнительное время. По сумме двух поединков испанцы победили «Баварию» 6:3.

Источник — ua-football

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