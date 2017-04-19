Филипп ЛАМ: «Бавария заслуживала выхода в полуфинал»

После ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) своими впечатлениями поделился защитник «Баварии» Филипп Лам.
– Команда показала характер, она хотела победить, она хотела непременно выйти в следующий раунд, - говорит Лам. - В некоторых ситуациях нам повезло, но в случае с решениями судьи нам сильно не повезло. Мы смогли уравнять счет и перейти в овертаймы. Наша команда заслуживала выход в следующий раунд. Но это уже не играет никакой роли.
Источник — ФК Бавария
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