РОНАЛДИНЬО: «Все мои одноклубники вошли в историю Барселоны»

Роналдиньо остается одним из самых узнаваемых игроков в недавней истории европейского клубного футбола - все помнят его удивительные финты и очаровательную улыбку.

Бывший форвард «Пари Сен-Жермен», «Барселоны» и «Милана» побывал во Вьетнаме, где состоялся последний этап Трофи-тура Лиги чемпионов УЕФА, представленный компанией Heineken. Интерес к Трофи-туру в разных городах Вьетнама проявили свыше 40 тысяч человек, и в этой азиатской стране Роналдиньо нашел время для эксклюзивного интервью UEFA.com.

О кумирах в детстве

Футбол всегда был для меня делом жизни, с самого детства. У меня футбольная семья, и вся моя жизнь была связана со спортом. И мне очень повезло, ведь по ходу карьеры довелось поиграть с моими кумирами.

Я старался подражать многим игрокам - иностранцам вроде Диего Марадоны и Зинедина Зидана... А в Бразилии тогда были Роналдо, Ромарио, Ривалдо, Роберто Карлос и Кафу. Очень счастлив, ведь удалось встретиться со своими кумирами, а с кем-то даже поиграть в одной команде.

О переходе в «Барселону»

Это еще одна мечта, которая сбылась. Все игроки моего возраста мечтали выступать за «Барселону», а я больше всех, ведь все мои кумиры играли там. Как болельщики мы все стараемся пойти по стопам своих кумиров. Так что переход в «Барселону» не просто принес мне радость, он осуществил самую заветную мою мечту.

О победе в Лиге чемпионов

Это турнир, в котором хотят участвовать все футболисты без исключения. Мне повезло, что я несколько раз принимал в нем участие и однажды даже выиграл его. Мне всегда приятно поговорить о Лиге чемпионов.

О триумфе «Барселоны» в 2006 году

Победа в 2006 году стала важным событием, ведь до этого «Барса» 14 лет не выигрывала Кубок чемпионов. Думаю, не только я, но и все мои одноклубники вошли в историю клуба, ведь мы проложили путь новому, совершенно восхитительному поколению игроков.

О Лионеле Месси

Это замечательная история. Я очень горжусь, что был частью ее зарождения. Он в шаге от 500 голов за «Барселону», а первый мяч забил с моей передачи. Я сыграл важную роль в самом начале.

Это мой хороший друг, он мне словно брат, прекрасный человек. Здорово видеть, чего он достиг, но впереди у него еще много вершин.

О футболе с улыбкой на лице

Я всегда понимал, чего именно я хочу. Господь дал мне футбольный дар, я люблю это больше всего и всегда старался наслаждаться игрой по максимуму. Даже когда дела шли не слишком хорошо, я не позволял себе жаловаться или быть недовольным, а просто старался получать от футбола максимальное удовольствие.

О стоячей овации на «Сантьяго Бернабеу»

Невероятные воспоминания! Куда бы я ни отправился, все помнят этот матч, этот момент, это были очень особенные эмоции. Немногие игроки имели шанс пережить такое, а со мной это случилось. Можно сказать, что это еще одна из глав для книг по истории футбола.