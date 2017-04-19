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Джейми ВАРДИ: «Лестер может гордиться собой»

Нападающий «Лестера» - о вылете команды из розыгрыша Лиги чемпионов

  • 19.04.2017 11:31
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ФК Лестер. Джейми Варди
© ФК Лестер. Джейми Варди
После поражения от «Атлетико» по сумме двух матчей (1:2) и вылета из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала с прессой пообщался форвард «Лестера» Джейми Варди.
 
– Мы отдали на поле абсолютно все, особенно во втором тайме, – говорит Варди. – «Атлетико» сдержал много наших атак. В другой день некоторые из них могли бы и пройти. Но мы можем гордиться собой. Знали, что будет непросто. Болельщики нас поддерживали все 90 минут.
 

Источник — Sport.ua

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