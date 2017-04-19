Джейми ВАРДИ: «Лестер может гордиться собой»

После поражения от «Атлетико» по сумме двух матчей (1:2) и вылета из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала с прессой пообщался форвард «Лестера» Джейми Варди.

– Мы отдали на поле абсолютно все, особенно во втором тайме, – говорит Варди. – «Атлетико» сдержал много наших атак. В другой день некоторые из них могли бы и пройти. Но мы можем гордиться собой. Знали, что будет непросто. Болельщики нас поддерживали все 90 минут.