Серхио РАМОС: «Пусть Пике пересмотрит игру с ПСЖ»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на сообщение игрока «Барселоны» Жерара Пике в Твиттере после спорного арбитража Виктора Кашшаи в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2).
– Пусть Пике пересмотрит игру «Барселоны» с ПСЖ, – ответил Рамос, когда его попросили прокомментировать твит Пике. – Посмотрим, что случится в игре «Барсы» с «Ювентусом».
...— Gerard Piqué (@3gerardpique) 18 апреля 2017 г.
Источник — Sport.ua
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