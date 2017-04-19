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Серхио РАМОС: «Пусть Пике пересмотрит игру с ПСЖ»

Защитник «Реала» прокомментировал арбитраж матча против «Баварии»

  • 19.04.2017 11:00
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express.co.uk. Серхио Рамос
© express.co.uk. Серхио Рамос
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос отреагировал на сообщение игрока «Барселоны» Жерара Пике в Твиттере после спорного арбитража Виктора Кашшаи в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2).
 
– Пусть Пике пересмотрит игру «Барселоны» с ПСЖ, – ответил Рамос, когда его попросили прокомментировать твит Пике. – Посмотрим, что случится в игре «Барсы» с «Ювентусом».

Источник — Sport.ua

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