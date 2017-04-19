Криштиану РОНАЛДУ: «Я на седьмом небе от счастья»

Хет-трик Криштиану Роналду в матче с «Баварией» (4:2) не только позволил игроку довести свой бомбардирский счет в Лиге чемпионов УЕФА до сотни голов, но и вывел «Реал» в седьмой подряд полуфинал еврокубка. Мадридцы стали еще на шаг ближе к тому, чтобы стать первой командой в истории турнира, которая оставит у себя выигранный годом ранее трофей.

«Не знаю, может ли кто-то сравниться с ним, - сказал Зинедин Зидан, оценивая бомбардирское достижение Роналду. - Криштиану показывает невероятный футбол. Он не только забивает голы, но делает это в самые важные моменты».

«Он всегда готов оказаться в нужном месте в нужное время. Сегодня он забил три мяча, это неповторимо. Мы все понимаем, что в мире совсем немного игроков, которые способны на такое».

Дубль в первом четвертьфинальном матче позволил Роналду достичь отметки в 100 голов в еврокубках, а уже в Мадриде третий гол португальца стал для него сотым в Лиге чемпионов. По большому счету, случившееся было неизбежно.

«Бавария» дважды вела в столице Испании, но в рядах хозяев нашелся футболист, который неизменно спасал ситуацию. Сначала Роналду сделал счет 1:1, потом отличился в дополнительное время (2:2), а чуть позже оформил хет-трик. Седьмой номер «королевского клуба» вышел на пик формы в самый подходящий момент, и следующему сопернику «Реала» есть о чем волноваться.

«Как я говорил еще после первого матча, работаю над тем, чтобы в концовке сезона оказаться на высоте, - сказал Роналду в разговоре с UEFA.com. - В этом плане у меня возникали проблемы в последние три-четыре года. Самое важное, что сейчас я чувствую себя отлично, а команда играет очень хорошо».

«Мы на пути к своей цели, дошли до полуфинала, а также лидируем в чемпионате Испании. Мы очень рады. Что касается меня, то я всегда стараюсь играть хорошо. Сегодня мне улыбнулась удача, и я забил три важных гола. Я сейчас на седьмом небе».

Третий и рекордный гол португальца сделал счет 3:2 в пользу «Реала» и по сути лишил остаток встречи интриги. Свой сотый мяч в Лиге чемпионов форвард забил простым ударом с правой в пустые ворота и тем оформил «идеальный хет-трик», так как до этого отличился головой и ударом с левой.

Все это делает ответный матч с «Баварией» одним из тех знаковых поединков, свидетели которого будут однажды рассказывать, что лично присутствовали на «Сантьяго Бернабеу» 18 апреля 2017 года. Ну а сейчас они помечают в своих ежедневниках дату 3 июня, когда состоится финал турнира, где, как они рассчитывают, вновь сыграют Роналду и Ко.

«Реал» в Лиге чемпионов... Это особый турнир, - пытался подобрать слова Роналду. - В этом годы мы хотим выиграть его снова. Это станет выдающимся достижением, и мы готовы биться ради этого».