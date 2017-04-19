Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артуро ВИДАЛЬ: «Это ограбление!»

Полузащитник «Баварии» - об арбитраже ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала»

  • 19.04.2017 10:40
  • 1372 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcbayern.de. Артуро Видаль
© fcbayern.de. Артуро Видаль
После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) с прессой пообщался удаленный на 84-й минуте игры хавбек «Баварии» Артуро Видаль.
 
– Когда «Реал» испугался, судья начал свое шоу, – говорит Видаль. – Это ограбление, которого не должно быть в Лиге чемпионов. Мы почувствовали это на себе, и это вызывает удивление. Хотели пройти дальше, поэтому сильно злы, что судьба матча такого накала решилась судьей. Он совершил много ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов. Очень тяжело принять, когда судья ведет себя таким образом. Это очень злит.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.