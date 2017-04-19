Артуро ВИДАЛЬ: «Это ограбление!»

После ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:4) с прессой пообщался удаленный на 84-й минуте игры хавбек «Баварии» Артуро Видаль.
– Когда «Реал» испугался, судья начал свое шоу, – говорит Видаль. – Это ограбление, которого не должно быть в Лиге чемпионов. Мы почувствовали это на себе, и это вызывает удивление. Хотели пройти дальше, поэтому сильно злы, что судьба матча такого накала решилась судьей. Он совершил много ошибок и выбил нас из Лиги чемпионов. Очень тяжело принять, когда судья ведет себя таким образом. Это очень злит.
Источник — Sport.ua
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