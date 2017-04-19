ОЛЕЙНИК: Проиграв Коноплянке, позволил обмотать себя туалетной бумагой

Украинский футболист «Дармштадта» Денис Олейник рассказал о своих взаимоотношениях с игроком «Шальке» Евгением Коноплянкой.

– Вы тесно связаны с Евгением Коноплянкой. Какая причина его проблем в «Шальке»?

– Это лучше у Жени спросить. Он сможет более подробно рассказать о своей ситуации.

– Оба порадовали нас, выложив фото, на котором вы, Денис, обмотаны, как мумия, туалетной бумагой. Что это за история?

– Я очень часто приезжаю в Дюссельдорф, где встречаюсь с Женей. Мы ходим поиграть в бильярд. Но не просто поиграть, а на интерес. В тот раз я проиграл, хотя должен был выигрывать, и выполнил то, на что мы спорили – позволил себя обмотать туалетной бумагой. Женя сделал соответствующее фото. В следующий раз мы сняли видео, но не стали его выкладывать. Это все – для эмоций, чтобы посмеяться и получить хорошее настроение.