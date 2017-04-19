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ОЛЕЙНИК: Проиграв Коноплянке, позволил обмотать себя туалетной бумагой

Полузащитник «Дармштадта» рассказал, чего стоил ему проигранный спор

  • 19.04.2017 10:39
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ФК Дармштадт. Денис Олейник и Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Денис Олейник и Артем Федецкий

Украинский футболист «Дармштадта» Денис Олейник рассказал о своих взаимоотношениях с игроком «Шальке» Евгением Коноплянкой.

– Вы тесно связаны с Евгением Коноплянкой. Какая причина его проблем в «Шальке»?
– Это лучше у Жени спросить. Он сможет более подробно рассказать о своей ситуации.

– Оба порадовали нас, выложив фото, на котором вы, Денис, обмотаны, как мумия, туалетной бумагой. Что это за история?
– Я очень часто приезжаю в Дюссельдорф, где встречаюсь с Женей. Мы ходим поиграть в бильярд. Но не просто поиграть, а на интерес. В тот раз я проиграл, хотя должен был выигрывать, и выполнил то, на что мы спорили – позволил себя обмотать туалетной бумагой. Женя сделал соответствующее фото. В следующий раз мы сняли видео, но не стали его выкладывать. Это все – для эмоций, чтобы посмеяться и получить хорошее настроение.

Источник — Футбол 24

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