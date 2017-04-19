Нойер получил перелом стопы в момент третьего гола Роналду

31-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил перелом левой стопы в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» (2:4).

Нойер неудачно оступился в тот момент, когда Криштиану Роналду забил свой третий мяч в матче, сделав счет 3:2 на 109-й минуте.

Если предварительный диагноз подтвердится, сезон для Нойера будет закончен.