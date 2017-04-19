Игроки Баварии после матча в Мадриде ворвались в раздевалку арбитров

"...общее число российских добровольцев и «отпускников», погибших в войне на Донбассе, можно...

там больше претензий к ассистентам арбитра, которые должны были фиксировать офсайд. А Кашшаи тупа...

Він самий! Йому навіть жіночу ЛЧ не можна довіряти судити, а не то що такий супер матч

Так,так,той самий сліпий арбітр.

А це не той самий "сліпий" арбітр, який не зарахував гол України? (...Девіча здається)