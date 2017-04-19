Игроки Баварии после матча в Мадриде ворвались в раздевалку арбитров

Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тьяго Алькантара после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» пытались выяснить отношения с главным арбитром матча Виктором Кашшаи, работа которого оставила множество вопросов.
Испанская пресса сообщает, что тройка игроков «Баварии» ворвалась в судейскую комнату венгерской бригады арбитров и пыталась поговорить с Кашшаи, однако в разговор быстро вмешалась полиция, которая вывела игроков из комнаты.
Ранее мы сообщали о сомнительном удалении Артуро Видаля, а также двух голах, которые «Реал» забил из положения вне игры.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.