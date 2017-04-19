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Игроки Баварии после матча в Мадриде ворвались в раздевалку арбитров

Футболисты немецкого клуба пытались выяснить отношения с Виктором Кашшаи

  • 19.04.2017 10:26
  • 2712 просмотров
  • 6 комментария
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Игроки Баварии после матча в Мадриде ворвались в раздевалку арбитров
Артуро Видаль, Роберт Левандовски и Тьяго Алькантара после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала» пытались выяснить отношения с главным арбитром матча Виктором Кашшаи, работа которого оставила множество вопросов.
 
Испанская пресса сообщает, что тройка игроков «Баварии» ворвалась в судейскую комнату венгерской бригады арбитров и пыталась поговорить с Кашшаи, однако в разговор быстро вмешалась полиция, которая вывела игроков из комнаты.
 
Ранее мы сообщали о сомнительном удалении Артуро Видаля, а также двух голах, которые «Реал» забил из положения вне игры.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Хрюн Моржов
    Хрюн Моржов, 19.04.2017 10:54
    +14
    Естественно судят игру не электронные машины, ошибки арбитров возможны, но когда арбитр за игру допускает три ошибки, непосредственно влияющих на итоговый результат, то встаёт вопрос о правомерности выдачи УЕФА разрешения такому арбитру на проведение матчей ЛЧ.
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    icebeer
    icebeer, 19.04.2017 11:04
    +7
    Кто ещё против видеоповторов?
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    M-E-S-S-E-R
    online
      M-E-S-S-E-R, 19.04.2017 11:13
    +8
    А це не той самий "сліпий" арбітр, який не зарахував гол України? (...Девіча здається)
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    Володимир Дорошук
      Володимир Дорошук, 19.04.2017 11:16
    +5
    Так,так,той самий сліпий арбітр.
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    ruslan17c
      ruslan17c, 19.04.2017 11:17
    +4
    M-E-S-S-E-R, 19.04.2017 11:13
    А це не той самий "сліпий" арбітр, який не зарахував гол України? (...Девіча здається)
    Він самий! Йому навіть жіночу ЛЧ не можна довіряти судити, а не то що такий супер матч
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    realist86
      realist86, 19.04.2017 11:19
    0
    там больше претензий к ассистентам арбитра, которые должны были фиксировать офсайд. А Кашшаи тупанул в моменте с Видалем - это 100%
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