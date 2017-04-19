Томас ТУХЕЛЬ: «Будем атаковать с первой до последней минуты»

Наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако». В первом матче «Боруссия» уступила «Монако» со счетом 2:3.

«Нужно показать хорошую игру, и я уверен, что мы способны на это. Мы привезли сюда сильную команду, которой по силам победить с разницей в два мяча. Мы готовы к игре, думаем только о ней. Знаем, что будет тяжело, но верим в себя. Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел.

У нас правильная пропорция опытных футболистов и молодежи. Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник.

Мы должны нащупать необходимый баланс между атакой и обороной. Наша команда любит атаковать, и мы постараемся создать максимально много голевых моментов. Чего нам стоит избежать, так это длинных разрезающих передач на нашу половину, как было в случае с третьим пропущенным голом в Дортмунде. А атаковать мы будем с первой до последней минуты», – сказал Тухель перед матчем.