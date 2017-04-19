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Артем ФРАНКОВ: «Второй и третий голы Реала подозрительны на офсайд»

Член исполкома ФФУ ратует за применение в судействе видеоповторов

  • 19.04.2017 09:15
  • 643 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Артем Франков
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков считает, что второй и третий голы «Реала» в матче с «Баварией» (4:2) с большой долей вероятности были забиты из офсайда.

«Чем дальше, тем ближе тот момент, когда услышав возражения против видеоповторов в судейство, я буду лезть в драку...

Я ничего не имею против удаления, но второй и третий голы «Реала» КРАЙНЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ на офсайд.

Интересно, сколько голов Роналдо из его сотни забиты из «вне игры»?!», – написал Франков в своей конференции.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    Яцик Петро
      Яцик Петро, 19.04.2017 09:48
    0
    А чому в Мюнхені Баварія не порвала Реал? Все ОК Давай фінал РЕАЛ - ЮВЕНТУС А Роналду кращий МОЛОДЦІ
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