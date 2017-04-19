Артем ФРАНКОВ: «Второй и третий голы Реала подозрительны на офсайд»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков считает, что второй и третий голы «Реала» в матче с «Баварией» (4:2) с большой долей вероятности были забиты из офсайда.
«Чем дальше, тем ближе тот момент, когда услышав возражения против видеоповторов в судейство, я буду лезть в драку...
Я ничего не имею против удаления, но второй и третий голы «Реала» КРАЙНЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ на офсайд.
Интересно, сколько голов Роналдо из его сотни забиты из «вне игры»?!», – написал Франков в своей конференции.
Источник — MatchDay
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