Артем ФРАНКОВ: «Второй и третий голы Реала подозрительны на офсайд»

Главный редактор журнала «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков считает, что второй и третий голы «Реала» в матче с «Баварией» (4:2) с большой долей вероятности были забиты из офсайда.

«Чем дальше, тем ближе тот момент, когда услышав возражения против видеоповторов в судейство, я буду лезть в драку...

Я ничего не имею против удаления, но второй и третий голы «Реала» КРАЙНЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫ на офсайд.

Интересно, сколько голов Роналдо из его сотни забиты из «вне игры»?!», – написал Франков в своей конференции.