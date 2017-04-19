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Леонид БУРЯК: «Идеал финнов – английский чемпионат»

Экс-игрок «Динамо» поделился мнением о финском футболе

  • 19.04.2017 09:08
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Sport.ua. Леонид Буряк
© Sport.ua. Леонид Буряк

Время бежит неумолимо. Кажется, это было вчера, но после поединка отборочного турнира ЧМ Хорватия — Украина прошел уже почти месяц. Не за горами следующий матч сине-желтых в квалификации. На этот раз подопечные Андрея Шевченко встретятся с финнами. Собеседник, Заслуженный тренер Украины Леонид Буряк, в свое время и играл, и тренировал в Финляндии…

— Леонид Иосифович, в 1988 году вы долго вынашивали идею уехать за границу?
— В то время никто ничего не вынашивал. Границы были закрыты, хотя многих наших футболистов приглашали западные клубы. Но со временем к процессу выступления за рубежом руководство страны начало относиться более-менее лояльно. В частности, в Финляндию уехал Юрий Гаврилов, а потом и я.

— Но все равно, наверное, нужно было пройти много инстанций, чтобы дали добро на выезд?
— Конечно, ведь этим занимался Спорткомитет в Москве. Самое смешное, что играя в Финляндии, зарплату мы получали в посольстве СССР, заранее оговорив ставку. Точнее, нас поставили перед фактом. Спорткомитет и Совинтерспорт хорошо на этом заработали.

— Сколько?
— Думаю, процентов 80 от положенного мне оклада и премий.

«Сборная Финляндии берет трудолюбием и самоотдачей»

— Как вы стали играющим тренером?
— В 1986 году у меня была проблема с ахилловым сухожилием. Я думал оперироваться, но волею судьбы и благодаря динамовскому доктору Владимиру Малюте, а также врачу-ортопеду Зое Сергеевне Мироновой меня вытащили. Тем не менее нужно было решать: играть или заканчивать с активной карьерой. Тут как раз и подоспел вариант с Финляндией. Но там был такой футбол, что можно было выступать и до 50-ти лет.

Хорошая страна, трудолюбивая нация, но была одна проблема — отсутствовал профессиональный футбол. Все было на любительском уровне. А в нашей команде, сначала в КПТ-85, а потом и в клубе Ван Па, были люди разных профессий.

В футболе у них идеал — английский чемпионат, они подражали британцам. Форма, мячи, тренировочная программа — все говорило о том, что это миниатюра игры на туманном Альбионе. В то время и британских специалистов было в достатке. Да и все остальное (автобусы, отъезд на игры, продажа билетов), несмотря на любительский статус, в Финляндии было на серьезном уровне. Правда, болельщиков на стадионах собиралось мало, командам явно не хватало класса.

В мою бытность футболистом, когда мы играли против сборной Норвегии или Финляндии, в день матча за завтраком можно было обсудить, сколько мячей сегодня забьем оппоненту. А спустя время за счет организации процесса, желания учиться там все поменялось, и увозить очки, к примеру, из той же Финляндии стало намного сложнее. Хозяева берут трудолюбием и самоотдачей. И в этом плане я предостерегаю нынешнюю сборную Украины, что 11 июня там будет непросто. А если еще погодные условия окажутся неважными (дождь, ветер), то финнам это будет только на руку.

— От финской команды сложно ожидать эффектного футбола?
— Там никогда этого не было. Но финны допускают мало ошибок. Они не играют в короткий пас, в стеночки. В основном в их арсенале средние и длинные передачи. Впереди действуют шаблонные нападающие, которые пытаются зацепиться за мяч. А кто в такой футбол играет, тот редко ошибается в центре поля, поэтому и у соперника мало шансов для быстрых атак.

Хотя игра на игру не похожа. Вот, к примеру, в матче отборочного турнира Турция — Финляндия финны мало в чем, кроме счета, уступили команде Фатиха Терима…

«Если не победим Турцию, в Исландию можно не ехать»

— Если сравнивать 1988 год и нынешнее время, финский футбол сделал заметный шаг вперед?
— Мне сложно судить, поскольку я сейчас не слежу за их футболом. Но если мы всегда говорим о попадании на чемпионат мира или Европы, то в Финляндии вряд ли так часто об этом мечтают. В текущем отборе у финнов не пошло, ведь в их активе всего одно очко, и, возможно, какие-то мечты о крупном форуме они уже могут отложить до следующего квалификационного цикла. Поэтому нынешняя сборная Украины в любом состоянии должна обыгрывать этого оппонента.

Однако, считаю, у сине-желтых уже не получится соперничества со сборной Хорватии за первое место. А наши ключевые поединки за вторую строчку в таблице состоятся дома с Турцией и на выезде — с Исландией.

Я, наверное, один из немногих, кто в качестве игрока посещал Исландию пять раз. Там очень сложно играть. Я знаю, что это такое, когда выбиваешь мяч от своих ворот, а он через три секунды снова в штрафной. Ветер, поле не лучшего качества… Хозяева зачастую пользовались этим преимуществом. Тем более не стоит забывать, каков сейчас игровой уровень исландцев. Подавляющее большинство исполнителей выступает в хороших европейских клубах.

— Но даже в борьбе за второе место команде Андрея Шевченко уже нельзя терять очки…
— Если перед сборной стоит какая-то конкретная задача, то я не знаю, какими путями или какой тактикой, но в Финляндии нужно побеждать. А потом серьезно готовиться, как я сказал выше, к поединкам с Исландией и Турцией, у которой, кстати, неурядицы внутри коллектива закончились, и наверняка турки осенью в Украине предстанут совсем другой командой, нежели это было в Конье. И если мы не выиграем дома у Турции, то в Исландию уже можно не ехать. Сейчас в нашей отборочной группе каждая игра — как кубковая, и украинские футболисты должны это понимать.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК

Источник — zbirna.com

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