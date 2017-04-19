Тони КРООС: «Жаль, что исход матча определили решения судьи»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал победу над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов .
«Это был отличный матч, хотя жаль, что его исход определился решениями судьи. Тем не менее, я считаю, что мы заслуженно прошли дальше», – отметил Кроос.
Источник — ФК Бавария
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