Тони КРООС: «Жаль, что исход матча определили решения судьи»

трансферная политика Лестера убила команду, продали Канте на его место не купили ни одного сильно...

А чому в Мюнхені Баварія не порвала Реал? Все ОК Давай фінал РЕАЛ - ЮВЕНТУС А Роналду кращий МОЛ...

Помолчал бы, а то еще воняет от судейства матча Барса-ПСЖ

Базар-лига)

как не шариками нагретыми на жеребьевках(многоразово!!) так судейкой вытащат вот так и добывал св...

У Атлетико левый пенальти у реала одни оффсайды. Нужно как можно скорее водить технологии в футбо...

Кашшаи не первый раз топит команды. Скорее всего по чьему то заказу чем случайно.