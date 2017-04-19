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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Вряд ли Барселона очень изменилась за неделю»

Наставник «Ювентуса» намерен второй раз обыграть каталонцев

  • 19.04.2017 08:34
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ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». В первом поединке «Ювентус» победил со счетом 3:0.

«Мы должны играть умно и верно оценивать ситуацию, когда атаковать, а когда защищаться. Думаю, что «Барселона» за неделю изменилась несильно. У них огромный потенциал, мы видели это в Турине. Мы должны действовать умно и технично, не теряя самообладания. Не думать о счете. Мы попытаемся снова выиграть.

Возможно, мы изменим тактику, но если и будут изменения, то крайне незначительные. У «Барселоны» есть три важных нападающих, но я уверен, что мои полузащитники и защитники могут с ними справиться», – отметил Аллегри.

Источник — УЕФА

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