Давид ЛУИС: «Причина нашего поражения кроется не в арбитре»

Давид Луис не искал оправданий за поражение в гостевом матче с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье (0:2), но отметил, что у лидера АПЛ есть убедительный повод для того, чтобы сохранять уверенность в заключительной части сезона.

Бразильца, который отыграл в центре обороны в матче на «Олд Траффорд», спросили, повлияло ли отсутствие Маркоса Алонсо, который получил повреждение на разминке, на планы команды и игровой ритм.

«Такое случается, — говорит Луис, отвечая на вопрос. — Он неважно себя почувствовал, поэтому его пришлось заменить, но на игру повлияло не то, что Маркос не играл. Мы проиграли, потому что сыграли неудачным образом и не показали своей привычной игры. Иногда такое бывает».

Луис подтвердил, что, по его мнению, арбитр не заметил игру рукой в исполнении Андера Эрреры, сразу же после которой Маркос Рэшфорд открыл счёт.

«Я видел это, но будем считать, что этого не видел арбитр. Соперники провели контратаку, и, находясь за игроком, ты не можешь фолить, потому что получишь красную карточку. Это нормально, что иногда арбитр видит, а иногда не видит момент, поэтому нельзя осуждать его, поскольку мы сами допускали ошибки в матче. Причина нашего поражения кроется не в арбитре. Просто наша игра была не на высоте».

«Тоттенхэм» играет очень хорошо, — отвечает Луис на вопрос о чемпионской гонке, — но мы тоже не просто так возглавляем таблицу, нам предстоит провести еще много матчей, поэтому мы должны смотреть вперед и проводить следующие матчи».