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Монако
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Боруссия Д
19.04.2017 21:45   ТВ-трансляция: 

Монако - Боруссия Д. Анонс

Когда против немцев и обстоятельства, и статистика

  • 19.04.2017 08:36
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ФК Монако. «Боруссия Дортмунд» - «Монако»
© ФК Монако. «Боруссия Дортмунд» - «Монако»
После многострадального и развеселого первого матча этих команд перед «Боруссией» стоит непростая задача — забить как минимум дважды и при этом не пропустить. Напомним, неделю назад в Дортмунде матч перенесли почти на сутки из-за теракта. Перед автобусом немецкой команды прогремели несколько взрывов, и Марк Бартра, изрезанный осколками стекла, даже попал на операционный стол. А сама игра завершилась победой монегасков — 2:3.
 
Сможет ли команда Томаса Тухеля ликвидировать такой дефицит? Вопрос сложный. «Монако» на «Луи II» в этом сезоне провел 27 поединков — и проиграл лишь однажды, «Лиону» в чемпионате, отпраздновав 24 победы. В Лиге чемпионов команда дома еще не уступала, одержав 5 побед в шести играх и ни разу не пропустив более одного мяча. При этом дортмундцы в своей еврокубковой истории пять раз проигрывали первую встречу двухматчевых противостояний — и все пять раз прекращали борьбу.
 
Тем не менее, наставник немецкой команды настроен решительно: «У нас наблюдается правильная пропорция опытных футболистов и молодежи. Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник».
 
Однако не следует забывать, что кроме Бартра, «Боруссии» не помогут травмированные Гётце и Шюррле — безусловные лидеры команды. У «Монако» тоже есть потери, но не столь критичные. Фабиньо, не забивший пенальти в первой встрече, схлопотал лишний «горчичник» и пропустит игру, однако отсидел дисквалификацию Бакайоко. Джибриль Сидибе восстанавливается после аппендицита, но зато в строю Бенжамен Менди, пропустивший первый матч из-за травмы. 22-летний защитник в марте успел дебютировать за основную сборную Франции и с большой долей вероятности займет место на левом фланге обороны команды Жардима.
 
Сам наставник «Монако» полон сдержанного оптимизма. «Все наши мысли посвящены только матчу. Мы в 90 минутах от выхода в полуфинал, но в той же ситуации находятся и наши соперники. К предстоящему матчу мы должны отнестись так, словно он своему значению равен всем нашим играм в Лиге чемпионов в этом сезоне», - заявил Леонарду Жардим на предматчевой конференции. 

Ориентировочные составы:
 
«Монако»: Субашич; Туре, Глик, Жемерсон, Менди; Силва, Бакайоко, Моутинью, Лемар; Фалькао, Мбаппе.
Не сыграют: Фабиньо, Сидибе, Боскилья, Карильо.
 
«Боруссия Дортмунд»: Бюрки; Пищек, Папастатопулос, Бендер, Шмельцер; Вайгль; Дембеле, Кастро, Геррейру, Ройс; Обамеянг.
Не сыграют: Бартра, Гетце, Шюррле.

Котировки букмекеров:
На победу «Монако» в среднем букмекеры дают коэффициент 2.93 На победу гостей – 2.22.  Проще всего сравнивать котировки букмекеров здесь – на сайте Betscan.

 
19 апреля, среда
«Монако»  «Боруссия Дортмунд»
Монако. Стадион «Луи II». 21:45
ТВ-трансляция на канале «Футбол 1»
 Арбитр: Дамир Скомина (Словения)
 Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Источник — Sport.ua

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