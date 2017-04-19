Монако - Боруссия Д. Анонс

После многострадального и развеселого первого матча этих команд перед «Боруссией» стоит непростая задача — забить как минимум дважды и при этом не пропустить. Напомним, неделю назад в Дортмунде матч перенесли почти на сутки из-за теракта. Перед автобусом немецкой команды прогремели несколько взрывов, и Марк Бартра, изрезанный осколками стекла, даже попал на операционный стол. А сама игра завершилась победой монегасков — 2:3.

Сможет ли команда Томаса Тухеля ликвидировать такой дефицит? Вопрос сложный. «Монако» на «Луи II» в этом сезоне провел 27 поединков — и проиграл лишь однажды, «Лиону» в чемпионате, отпраздновав 24 победы. В Лиге чемпионов команда дома еще не уступала, одержав 5 побед в шести играх и ни разу не пропустив более одного мяча. При этом дортмундцы в своей еврокубковой истории пять раз проигрывали первую встречу двухматчевых противостояний — и все пять раз прекращали борьбу.

Тем не менее, наставник немецкой команды настроен решительно: «У нас наблюдается правильная пропорция опытных футболистов и молодежи. Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник».

Однако не следует забывать, что кроме Бартра, «Боруссии» не помогут травмированные Гётце и Шюррле — безусловные лидеры команды. У «Монако» тоже есть потери, но не столь критичные. Фабиньо, не забивший пенальти в первой встрече, схлопотал лишний «горчичник» и пропустит игру, однако отсидел дисквалификацию Бакайоко. Джибриль Сидибе восстанавливается после аппендицита, но зато в строю Бенжамен Менди, пропустивший первый матч из-за травмы. 22-летний защитник в марте успел дебютировать за основную сборную Франции и с большой долей вероятности займет место на левом фланге обороны команды Жардима.