Жером БОАТЕНГ: «Мы все прыгнули выше головы»

Футболист «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы все прыгнули выше головы. Сегодня был очень, очень тяжелый матч. Мы не можем предъявлять к себе претензии, мы великолепно боролись. Очень жаль, что судья принял такие решения. Несколько раз нам не повезло, мы должны были лучше завершать те моменты. Мы уходим с высоко поднятой головой», – сказал Боатенг после матча.
Источник — ФК Бавария
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