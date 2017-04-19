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Жером БОАТЕНГ: «Мы все прыгнули выше головы»

Игрок «Баварии» считает, что его команда покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой

  • 19.04.2017 08:25
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ФК Бавария. Жером Боатенг
© ФК Бавария. Жером Боатенг

Футболист «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы все прыгнули выше головы. Сегодня был очень, очень тяжелый матч. Мы не можем предъявлять к себе претензии, мы великолепно боролись. Очень жаль, что судья принял такие решения. Несколько раз нам не повезло, мы должны были лучше завершать те моменты. Мы уходим с высоко поднятой головой», – сказал Боатенг после матча.

Источник — ФК Бавария

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